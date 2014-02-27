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债券 | 2014年 2月 27日 星期四 08:24 BJT

美国基金：2月19日当周债券基金流入29亿美元，为去年5月来最高--ICI

路透纽约2月26日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布，截至2月19日当周，美国债券基金流入29亿美元资金，为去年5月以来最大流入量；此前美国发布疲弱的经济数据，促使部份投资人转进安全性较高的资产。

股票基金最新一周资金流入量达59亿美元，超越债券基金，略低于前一周流入量，但为资金连续第10周进驻股票基金。

以美股为主的基金吸引41亿美元，而美国以外股票基金则吸引17亿美元，为八周以来最低水位。

混合型基金(可投资股票及固定收益证券)则吸引17亿美元新资金，为连续第20周呈现净流入。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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