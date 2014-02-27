美国基金：2月19日当周债券基金流入29亿美元，为去年5月来最高--ICI

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约2月26日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布，截至2月19日当周，美国债券基金流入29亿美元资金，为去年5月以来最大流入量；此前美国发布疲弱的经济数据，促使部份投资人转进安全性较高的资产。
股票基金最新一周资金流入量达59亿美元，超越债券基金，略低于前一周流入量，但为资金连续第10周进驻股票基金。
以美股为主的基金吸引41亿美元，而美国以外股票基金则吸引17亿美元，为八周以来最低水位。
混合型基金(可投资股票及固定收益证券)则吸引17亿美元新资金，为连续第20周呈现净流入。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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