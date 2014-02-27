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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月27日-3月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家     规模        发行细节
 2/27           日本                 三个月期贴现国库券
 2/27           美国                 七年期公债
 2/27           意大利               中长期债券
 2/27           日本                 两年期公债
 3/3     1350   法国                 国库券(BTF)
 3/4            日本                 10年期公债
 3/4            英国                 2019年到期公债
 3/5            德国     40亿欧元    五年期联邦债券
 3/5            日本                 六个月期贴现国库券
 3/6            法国                 长期政府债券(OAT)
 3/6            日本                 三个月期贴现国库券
 3/6            日本                 30年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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