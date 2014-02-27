《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月27日

*工商时报：

--交通部观光局表示，对于持续开放陆客自由行试点城市，两岸磋商已有共识，自由行来台人次每日提升至四千人，快则3月、慢则6月底宣布。

--全球知名精品LV集团，首度相中台湾生医业。经济部投资审议委员会昨日通过路易威登LV集团旗下私募基金投资7亿5,014万台币，入股医美保养品DR.WU所属天昱生物科技逾两成股权。

--大陆海协会会长陈德铭在参访故宫博物院时指出，故宫是许多陆客来台自由行必定造访之处，谈到台湾方面希望提高陆客自由行人数，及陆方开放增加自由行城市，他表示认同。陈德铭说，现在大陆还有很多城市想申请开放来台自由行。他并透露，〞来台前两天，江苏常州也提出希望能开放该地来台自由行。 〞

--配合中央政策提高房屋税，以及让赋税更合理、公平，台北市不动产评价委员会已在日前审议通过，将调高2014年7月1日以后新建房屋的标准单价、修正高级住宅加价课征房屋税的认定标准，由以〞栋〞认定改采按〞户〞认定、调高捷运新芦线及信义线周边部分路段之房屋街路等级调整率，透过这些手段来提高房屋税，自今年7月1日起实施。

*经济日报：

--金管会提议双引擎同步启动两组公公并，并倾向由兆丰金 与第一金 扮种子部队；财政部长张盛和昨日也点名拥有寿险、消金强的合库、一银，符合与兆丰金互补的合并条件。

--政务委员大搬风，外界担忧政院近期推动的第三方支付、数位汇流大法等四大科技财经法案进度恐延宕。行政院昨天指出，既定政策都会照推；担当第三方支付专法修法的政委蔡玉玲也说，3月初就会召开审查会，争取4月送入立法院。

--立法院昨日确定各委员会立委名单，负责审查重要财经法案的财政委员会，几乎是资深蓝营立委天下；内政委员会蓝营席次从七席提高为八席，由张庆忠续任召集委员，从财政、内政委员会人事安排，可看出国民党护航财政健全方案与两岸服贸协议在本会期过关的决心。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。