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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:34 BJT

更新版-1：全球外汇市场2月27日主要消息

(新增美联储主席叶伦听证会内容) (除特别说明外，均为GMT时间)

0030 -　日本财务省公布１月能源和商品进口数据

0030 - 澳洲第四季资本支出、建筑资本支出以及工程/机械资本支出

0700 - 日本央行审议委员佐藤健裕在日本国际银行家协会讲话

-- - 金融稳定性和央行扮演的角色会议(至2月28日)

-- - 奥地利央行和财政部举办“国际货币体系”会议(至2月28日)

0700 - 德国1月进口物价

0855 - 德国2月失业率

0900 - 欧元区1月货币供应

1000 - 欧元区2月企业信心

1300 - 德国2月通胀率

1330 - 加拿大第四季经常帐

1330 - 美国1月耐久财订单

1330 - 美国一周请领失业金报告

1500 - 美联储主席叶伦参加参议院金融委员会听证会

1600 - 美国2月堪萨斯联储综合指数

1600 - 希腊财政部副部长Christos Staikouras在议会就“谅解备忘录之后的公共债务”报告发言

1830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表题为“不确定性以及向货币政策新常态的过渡”的讲话

2145 - 新西兰1月建筑许可

2313 - 日本2月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本1月家庭支出

2330 - 日本1月消费者物价指数(CPI)和核心CPI

2330 - 日本东京地区2月CPI和核心CPI

2330 - 日本1月求才求职比和失业率

2350 - 日本1月工业生产

2350 - 日本1月零售销售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
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