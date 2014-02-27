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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:32 BJT

《中国重要政经日程》--2月27日

============================今日重要政经日程=======================

2/27(四)

--农业部新闻办公室上午10:00举行新闻发布会，农业部农村经营体制与经营管理司司长张红宇将向媒体介绍《农业部关于促进家庭农场发展的指导意见》有关情况。

============================近期重要政经日程=======================

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

3/22（六）

--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

5/15(四)

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李然; 审校 沈燕)
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