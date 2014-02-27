《全球重要经济事件一览表》--2月27日-3月6日

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2月27日(四)

华盛顿--美国参议院金融委员会举行美联储主席叶伦半年度货币政策报告听证会(1500)

东京--日本央行审议委员佐藤健裕在日本国际银行家协会讲话(0700)。

雅典--希腊副财长Christos Staikouras在议会就“谅解备忘录之后的公共债务”报告发言(1600)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特与堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席“银行业未来：挑战、机遇、风险”大会，参与“总裁视点”讨论。(1815)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表“不确定性以及向货币政策新常态的过渡”讲话(1830)。

法兰克福--金融稳定性和央行功能大会(至2月28日)，发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、英国央行总裁卡尼和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。

维也纳--奥地利央行和财政部举行“国际货币体系”大会(至2月28日)，发言人包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。

2月28日(五)

苏黎世--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国货币政策发表演讲。(0900)

纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦参加货币政策与金融稳定互动的讨论小组。(1515)

纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国前财政部长鲁宾出席餐会(1700)。

纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、日本央行政策委员会审议委员白井早由里出席讨论“全球非传统货币政策的沟通策略”。(1830)

雅典--希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)在股东年会度会议中发表讲话。(0800)

3月2日(日)

华盛顿--美国财政部长杰克卢在美国以色列公共事务委员会2014年政策研讨会发表演说。(2200)

3月3日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉为欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会致开幕词(1400)。

毕尔包--2014西班牙全球论坛：从稳定到成长。发言嘉宾包括：毕尔包市长Inaki Azcuna、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧元集团主席迪塞尔布洛姆、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)。

3月4日(二)

华盛顿--美国参议院金融委员会就费舍尔(Stanley Fischer)获提名为美国联邦储备理事会副主席及理事的任命案举行听证会；以及鲍威尔(Jerome Powell)和布雷纳德(Lael Brainard)获提名为美联储理事的任命案听证会。(1500)

悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。

3月5日(三)

西雅图--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在西雅图大学的一场活动中对经济前景发表看法。(0130)

加拿大维多利亚--CMA/CGA/FMI联合研讨会(至3月6日)，主题为“金融可持续性与能源开发”。加拿大央行副总裁穆雷将担任主讲人。

华盛顿--美国联邦储备理事会发表经济褐皮书。(1900)

伦敦--英国央行货币政策会议(至3月6日)。

渥太华--加拿大央行宣布政策利率。

3月6日(四)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利出席一场由华尔街日报及道琼斯主办的研讨会。(1315)

伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就“经济及货币政策前景”发表演讲。(1800)

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治城大学对经济前景发表演说。(2300)

伦敦--美国联邦储备理事会(美联储/FED)前任副主席里芙琳发表演说，主题为“美国及欧盟的经济困境：下一步是甚么？”

伦敦--英国央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后将公布利率决定及举行记者会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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