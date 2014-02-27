巴西个股：淡水河谷去年第四季净损增加逾一倍，因认列所得税和解罚款

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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路透里约热内卢2月26日 - 巴西淡水河谷 周三表示，在认列与巴西政府的所得税和解费用后，2013年第四季净损较上年同期增加逾一倍。
该公司第四季净损64.5亿美元，远高于路透调查七位分析师所得预估值38.3亿美元。淡水河谷以市值计，为全球第三大矿业公司。
淡水河谷并在证券文件中表示，其2013年全年净利为5.84亿美元。
该公司于11月为海外事业所得税纠纷支付约25亿美元的罚款。其余罚款将以179期每月分期支付。
在巴西政府将总罚款削减逾半至约100亿美元后，淡水河谷同意支付罚款。尽管如此，该公司仍质疑估税立场，并希望若巴西最高法院驳回政府的决定，能够退回罚款。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。