巴西个股：淡水河谷去年第四季净损增加逾一倍，因认列所得税和解罚款

路透里约热内卢2月26日 - 巴西淡水河谷 周三表示，在认列与巴西政府的所得税和解费用后，2013年第四季净损较上年同期增加逾一倍。

该公司第四季净损64.5亿美元，远高于路透调查七位分析师所得预估值38.3亿美元。淡水河谷以市值计，为全球第三大矿业公司。

淡水河谷并在证券文件中表示，其2013年全年净利为5.84亿美元。

该公司于11月为海外事业所得税纠纷支付约25亿美元的罚款。其余罚款将以179期每月分期支付。