中港个股：平安旗下二手车电商亮相，还将从房医入手渗透互联网金融

路透北京2月27日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 正低调谋划其电商战略。上海证券报周四报导称，平安二手车电商公司--平安好车已亮相，未来还将在二手房、医药健康方面搭建电商平台，从车、房、医入手渗透至互联网金融领域。

报导称，平安好车初始资本金10亿元人民币，是中国平安正在搭建的诸多创新型子公司中的一家。

据平安好车官方网页显示，当前阶段平安好车以“帮卖二手车”为切入点，主要为广大车主提供二手车资讯、车辆检测、车辆帮卖和车险、车贷等金融服务。

“配合全国布局的线下门店，平安好车以线上竞价平台集合全国品牌优质商户，针对意向交易车辆进行线上竞价拍卖，从检测到过户的全流程免费， 还提供车险、车贷等金融服务。”该公司称。

上证报导并指出，中国平安绝不仅着眼于二手车交易平台，其一直想做一个类似“天猫”的金融平台。

“未来将以二手车、二手房、医药健康这三大领域作为进军电商的切入口，以此获取大数据、打通产业链，染指整个汽车、房屋、医疗的联盟消费生态圈，以此涵盖到客户衣食住行方方面面的需求。”报导援引中国平安管理层称。