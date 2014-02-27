中港个股：平安旗下二手车电商亮相，还将从房医入手渗透互联网金融

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透北京2月27日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 正低调谋划其电商战略。上海证券报周四报导称，平安二手车电商公司--平安好车已亮相，未来还将在二手房、医药健康方面搭建电商平台，从车、房、医入手渗透至互联网金融领域。
报导称，平安好车初始资本金10亿元人民币，是中国平安正在搭建的诸多创新型子公司中的一家。
据平安好车官方网页显示，当前阶段平安好车以“帮卖二手车”为切入点，主要为广大车主提供二手车资讯、车辆检测、车辆帮卖和车险、车贷等金融服务。
“配合全国布局的线下门店，平安好车以线上竞价平台集合全国品牌优质商户，针对意向交易车辆进行线上竞价拍卖，从检测到过户的全流程免费， 还提供车险、车贷等金融服务。”该公司称。
上证报导并指出，中国平安绝不仅着眼于二手车交易平台，其一直想做一个类似“天猫”的金融平台。
“未来将以二手车、二手房、医药健康这三大领域作为进军电商的切入口，以此获取大数据、打通产业链，染指整个汽车、房屋、医疗的联盟消费生态圈，以此涵盖到客户衣食住行方方面面的需求。”报导援引中国平安管理层称。
中国平安A股周三收报37.50元人民币，过去一个月累计下跌7.5%；H股收报62.6港元，过去一个月跌5%。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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