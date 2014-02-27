两岸金融：元大金将与三家中国业者合资成立深圳证券商，持股51%--报载

路透台北2月27日 - 台湾本地媒体报导，台湾最大证券公司--元大金控 将与三家中国业者合资在深圳成立证券商，元大持股51%，名称暂定为元大证券(中国)，并将在两岸服贸协议在立法院过关之后提出申请。

去年台湾和大陆签定的服务贸易协议中，大陆释出允许台湾券商在特定区域中享有持股可达51%，及全牌照开放的优于外资待遇，令台资主要证券商纷纷以与大陆公司合资设立证券公司为近期目标。目前已释出风声寻得合资伙伴的券商就包括富邦金控 旗下的富邦证券、永丰金控 旗下的永丰金证券，及统一证券 。

路透暂未能取得元大金控对此的回应。

经济日报指出，元大宝来证券昨日宣布，将与三家中国业者合资成立证券公司，暂定名称为元大证券 （中国）股份有限公司，资本额预计为人民币15亿元（约75.5亿台币），该公司将落脚深圳。元大宝来证券将掌握51%股权。

经济日报引述元大金发言人庄有德指出，合资证券公司将在服贸协议通过后递件申请，因签订谅解备忘录等原因，尚无法透露细节。而一直以来元大金不管是银行、寿险或证券，只要有并购机会都会评估。海外拓点蓝图中，东南亚将成为另一主要的区域。

两岸服务贸易协议仍在立法院审查中，外界预估今年第一季季底有机会在立法院通过。