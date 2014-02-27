两岸金融：元大金将与三家中国业者合资成立深圳证券商，持股51%--报载

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透台北2月27日 - 台湾本地媒体报导，台湾最大证券公司--元大金控 将与三家中国业者合资在深圳成立证券商，元大持股51%，名称暂定为元大证券(中国)，并将在两岸服贸协议在立法院过关之后提出申请。
去年台湾和大陆签定的服务贸易协议中，大陆释出允许台湾券商在特定区域中享有持股可达51%，及全牌照开放的优于外资待遇，令台资主要证券商纷纷以与大陆公司合资设立证券公司为近期目标。目前已释出风声寻得合资伙伴的券商就包括富邦金控 旗下的富邦证券、永丰金控 旗下的永丰金证券，及统一证券 。
路透暂未能取得元大金控对此的回应。
经济日报指出，元大宝来证券昨日宣布，将与三家中国业者合资成立证券公司，暂定名称为元大证券 （中国）股份有限公司，资本额预计为人民币15亿元（约75.5亿台币），该公司将落脚深圳。元大宝来证券将掌握51%股权。
经济日报引述元大金发言人庄有德指出，合资证券公司将在服贸协议通过后递件申请，因签订谅解备忘录等原因，尚无法透露细节。而一直以来元大金不管是银行、寿险或证券，只要有并购机会都会评估。海外拓点蓝图中，东南亚将成为另一主要的区域。
两岸服务贸易协议仍在立法院审查中，外界预估今年第一季季底有机会在立法院通过。
至今年1月份止，台湾前三大净值的证券商分别是--元大宝来证券净值达921亿台币、凯基证券685亿台币及群益金鼎证券约300亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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