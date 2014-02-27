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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:55 BJT

全球金市：金价在昨日大幅震荡后走势平静，实货需求料再现

美国1月新屋销售年率升至五年半高点，但由于房屋市场呈现整体疲弱迹象，这种强劲表现可能是暂时现象。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares 周二黄金持仓量较周一增加0.26%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 于春红/张荻； 审 校 张若琪)
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