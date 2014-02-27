《台湾重要政经日程》--2月27日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
===================今日重要政经消息=============================
2/27(四)
--09:00 两岸海基会、海协会举行第10次会谈(至27日)。
--09:00 行政院院会。
--10:00 中央大学发布2月消费者信心调查记者会。
--16:00 国发会公布1月景气灯号记者会。
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2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/3(一)
--10:00 汇丰公布台湾2月PMI。
--12:00 群益投信记者会。
--14:00 中信金控 举行投资人说明会。
3/5(三)
--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。
--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。
3/6(四)
--14:00 新光金控 举行投资人说明会。
3/7(五)
--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。
3/12(三)
--理柏基金奖颁奖典礼。
3/20(四)
--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。
3/24(一)
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
6/2(五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如； 审校 林高丽)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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