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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 08:56 BJT

《台湾重要政经日程》--2月27日

===================今日重要政经消息=============================

2/27(四)

--09:00 两岸海基会、海协会举行第10次会谈(至27日)。

--09:00 行政院院会。

--10:00 中央大学发布2月消费者信心调查记者会。

--16:00 国发会公布1月景气灯号记者会。

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2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

3/3(一)

--10:00 汇丰公布台湾2月PMI。

--12:00 群益投信记者会。

--14:00 中信金控 举行投资人说明会。

3/5(三)

--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。

--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。

3/6(四)

--14:00 新光金控 举行投资人说明会。

3/7(五)

--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。

3/12(三)

--理柏基金奖颁奖典礼。

3/20(四)

--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。

3/24(一)

--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

5/20(二)

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

6/2(五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如； 审校 林高丽)
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