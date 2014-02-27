更新版 1-巴西央行：选择小幅升息，以免经济受创

(新增更多细节)

路透巴西利亚2月26日 - 巴西央行周三将指标利率从10.50%调升至10.75%，放慢了收紧货币政策的速度，以免伤及仍徘徊在衰退边缘的经济。

央行货币政策委员一致通过了本次小幅加息的决定，结束了连续六次加息50个基点的步伐，并使指标利率达到逾两年高位。

对于这样的会议决定，市场交易员和分析师原本已经广泛预期。这一决定可能意味着大举收紧货币政策周期将会结束，一些人担心收紧政策可能推动巴西经济陷入衰退。

该央行会后声明与前次几乎没什么变化，只是将”目前“做出这一决定的说法删除。

经济摇摆不定，年通胀率下降，总统迪尔玛·罗塞夫收紧财政政策，给央行提供一些放缓加息步伐的喘息空间。

巴西央行2012年降息至纪录低点，但之后又被迫加息350个基点以对抗通胀上升。