更新版 1-巴西央行：选择小幅升息，以免经济受创

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透巴西利亚2月26日 - 巴西央行周三将指标利率从10.50%调升至10.75%，放慢了收紧货币政策的速度，以免伤及仍徘徊在衰退边缘的经济。
央行货币政策委员一致通过了本次小幅加息的决定，结束了连续六次加息50个基点的步伐，并使指标利率达到逾两年高位。
对于这样的会议决定，市场交易员和分析师原本已经广泛预期。这一决定可能意味着大举收紧货币政策周期将会结束，一些人担心收紧政策可能推动巴西经济陷入衰退。
该央行会后声明与前次几乎没什么变化，只是将”目前“做出这一决定的说法删除。
经济摇摆不定，年通胀率下降，总统迪尔玛·罗塞夫收紧财政政策，给央行提供一些放缓加息步伐的喘息空间。
巴西央行2012年降息至纪录低点，但之后又被迫加息350个基点以对抗通胀上升。
路透上周访问的分析师预计，巴西2013年下半年几乎滑入衰退。调查显示，官方周四公布的数据料显示其第四季经济较前季仅扩张0.3%。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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