台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透台北2月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为2,167.3亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,289.2亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负194亿台币，累计超额准备为负1,952亿，加计前期1%的超额准备为1,486亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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