《香港报摘》--其他报纸重要消息2月27日

* 明报：

--新免费电视牌照仍然遥遥无期，有线宽频 表示，政府至今未曾就发牌细则与公司讨论，加上面对诉讼问题，预料未来半年获正式签发牌照的机会大减。

--信和置业 截止去年12月底止半年卖楼收入仅得12.25亿港元，按年大减88%。主席黄志祥在业绩报告中指出，香港地产市场受到买家印花税及特别印花税影响，令住宅成交量下降，并预期今年将继续面对挑战。

* 星岛日报：

--亚洲电视正就续牌进行公众谘询之际，传出去年上任代替盛品儒出任执行董事的雷竞斌，由于未完全听从王征的指令做事，加上传他极力反对王征欲变相出租数码频道给王维基的香港电视 ，昨日在毫无征兆下被大股东黄炳均撤职。

* 苹果日报：

--信义玻璃 行政总裁董清世估计，今年中央继续淘汰浮法玻璃产能，每月新增产能料大降近六成，有利行业发展。同系信义光能 今年投资逾20亿港元发展太阳能发电站，料回报率达15%至20%。

--澳博 公布去年度业绩，期内博彩收入虽录得新高，惟增幅却不及澳门整体博彩收益增长幅度。虽然公司去年市占率达24.8%仍为最高，但惟据券商最新的估计，澳博于本月首三周的市占率已落后于金沙中国 ，大有机会要首次让出皇者之位。

* 东方日报：

--内地房企旭辉 主席兼执行董事林中表示，除非中央放松调控及地价回落，否则今年将停止买地。公司去年实现合同销售额153.19亿元人民币，按年增六成，今年目标为220亿元。

* 大公报：

--星展香港发布人民币动力指数第四季报告，指数从第三季的54.3回升至54.7，因本港企业对人民币的业务需求有所增加。该行高级经济师梁兆基预期，若香港个人每日2万元人民币的兑换上限取消，加上其他地区发展人民币业务均会推高对人民币的需求，今年的指数或会创新高。

* 文汇报：

--内地小微财务公司瀚华金控（新股编号3903）拟于周五起招股，公司计划发行9.88亿股H股，招股价介乎2.28-2.88港元，集资介乎22.53-28.45亿港元。（完）