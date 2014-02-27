中国外汇：央行干预导致人民币汇率下跌的说法“站不住脚”--人民日报

路透北京2月27日 - 中国官方媒体人民日报周四报导称，不能将人民币兑美元汇率本轮下跌，理解为政策存在促使人民币趋势性贬值的导向。

报导称，市场上有一种观点认为，人民币汇率本轮下跌是央行干预的结果，意在打破单边升值预期，打击跨境套利的“热钱”。

“这样的观点是站不住脚的。”报导引述交通银行首席经济学家连平的分析称，这种做法对于央行而言成本过高。

他认为，如果将具有升值压力的人民币汇率硬“做”成贬值，央行就需要大量买进美元，抛出人民币，然后为防止流动性过多，还得再回笼人民币，这将付出极为高昂的成本。

此外，如果央行操纵汇率就会授人以柄，引起美国等国家的指责；干预汇率也不符合央行一贯的态度。央行2月初在报告中称，要“进一步完善人民币汇率形成机制，加大市场供求决定汇率的力度。”

而对于此轮贬值的肇因，报导认为，从国内层面对中国经济担忧情绪有所上升，市场层面部分市场机构判断汇率不会持续升值，调控层面境内流动性充裕、央行面临较大流动性管理压力，都促成汇率下调。

2月18日至26日，人民币汇率持续走跌，短短7个交易日，人民币对美元汇率中间价贬值0.23%。人民币兑美元即期 周三则微幅收涨，结束此前连续六日贬值走势，人民币汇率企稳迹象显现。