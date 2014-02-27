日本已公布经济指标--2014/2/27

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% +0.3% r 3月9日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.7% +0.7% 2月27日 +0.8% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.2% 2月27日 +1.2% 工业生产(m/m) 12月 +0.9% r -0.1% r 2月27日 +3.0% 失业率 12月 3.7% @ 4.0% @ 2月27日 3.7% 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差27,900 逆差13,021 3月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.7% +0.2% 2月27日 +0.2% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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