全球金融：比特币衍生品市场BTC暂停交易，受交易伙伴Mt. Gox关闭影响

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透纽约2月26日 - 比特币衍生品市场BTC.sx首席营运官George Samman说，其主要交易伙伴Mt. Gox关闭之后，BTC.sx已经暂停交易。
BTC.sx暂停交易之前，其所提供的衍生品价格是根据Mt. Gox的报价。
“我们正在整合其他交易所，会尽快恢复运作。”Samman周二稍晚时对路透说。BTC总部位于澳洲悉尼。
Samman说他希望能够在下周结束之前恢复比特币衍生品交易。他表示客户存放在BTC的存款安全无虞，可以随时提领。
他说，如果Mt. Gox事件引发任何问题，那也只是暂时性的。BTC在Mt. Gox有一些曝险，因为该公司在Mt. Gox网站交易。
“但如果事件造成任何影响，本公司也完全承受得起冲击。”他说。
“前阵子开始Mt. Gox不再像是个有效率的交易所，而且失去社群对它的信赖。现在最好的情况是Mt. Gox能更换新管理层然后重新运作，并且有能力归还所有比特币给其合法所有人，”他说。
“我们和其他人一样，并不明了其中到底发生甚么事。希望Mt. Gox能为了比特币社群着想，自行找出解决问题的方法。”
BTC从2013年5月开始营运，每月交易量约为500万美元，业务范围包括美国、欧洲、澳洲及俄罗斯。Samman称BTC最大的客户基础在美国。(完)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选