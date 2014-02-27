港报财经评论：改革换钱景，中石化增值--经济日报2月27日

改革换钱景，中石化增值/林瑞芬

港股昨先跌后回升，或为今日结算之故，持续上升力就有待验证。恒指昨收报升0.54%至22,437点；成交额637亿港元。由中石化 牵头大国企改革路，不成功便成仁，若改革改得更差失示范作用，只有改革改得更好才可以让其他国企跟随，所以值得花心思于未来日子跟踪该股的发展。大国企改革，最终之目标是能否提升股东及资产回报率，从而提升公司的股票价值，成效参考标可依，不是概念喊口号咁简单。就细节的公布，有待两会期间或以后，相信不会太晚。

依今次中石化拿销售业务出来进行改革，往绩显示2012年底净资产约1,739亿人民币。据中金之预计到2013年底净资产已提升至约1,900亿人民币，整体公司占比约22%；2013年营业利润可能达370亿人民币，对全公司贡献占比约35%；2013年境内成品油销售量可望达到1.65亿吨，国内市场份额约60%。中石化的销售业务主要包括30,682座加油站，约20,000家易捷便利店。如果按照国际可比公司的估值，较目前帐面净资产产生显着溢价。

另据中信证券估算，依中国内地现在在二、三线城市新投资建设一个加油站的平均成本为2,000万至4,000万人民币。以及按照近年来，几家上市公司涉及的加油站或加气站租售交易，平均价格为2,500万人民币。中国石化拥有加油站总数30,682座，若按照每个加油站2,500万人民币重置成本测算，公司的加油站资产重置价值为7,600亿人民币。截至2013年中期，公司行销及分销板块帐面资产只2,661亿人民币。重置价值相对于帐面价值的溢价率超过186%。

按照加油站重置价值7,600亿人民币再推论，转让30%权益，公司将获得相当于2,280亿人民币的转让回报，考虑给予一定折扣，假设是70%则中石化将获益1,596亿人民币。该部分股权对应的帐面资产910亿人民币。由此，股权转让带来的资产评估增值为686亿人民币，扣除25%所得税，则股权转让将增加公司净利润515亿人民币，EPS约0.44人民币。

2012年度，中石化EPS都只是0.55人民币，可见当中的关键。当然，这只是数据上的假设估值，如图表示，中信证券亦做了不少的假设情况，而折扣的变化，也影响了EPS增加的数额，始终一卖一买不是单方意愿，民营企业亦会讨价还价，毕竟今次出让的是加油站，油源的问题同样重要，若得不到保证，民营未必肯受。惟大方向而言，对中石化盈利望刺激有增无减为主。不然，改革未能释出红利，何谓成功？(B07)

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聚焦两会，大市反弹/余少文

全国人大代表大会下周五召开，总理李克强将发表首份报告，料会承接去年11月的三中全会推动的政策，有望加快城镇化、环保、医疗、央企、金融等改革步伐。中国内地股市昨日先跌后回稳，撑住国企指数守9,700点，国指全日升65点或0.7%，收报9,806点，成交额127亿港元，但不足半数主板H股能随大市回升；而红筹指数升51点或1.2%，收报4,196点，成交额51亿港元。

随着人民币近期显着下跌，人民币兑美元市场价格由1月的6.0406人民币兑1美元，跌至昨日6.1255人民币兑1美元，是过去半年低位，市场揣测人民币长期升值是否结束。认为人民币升值仍未结束，因为人民币过去快速升值往往在中国官员出席国际重要会议，又或领导人跟美国领导人会面前出现，相关会议结束后或领导人见面后，人民币多会回落，只是回落幅度而已。

人民币近期急跌，不排除是中国出手干预，因为早前资金显着流入中国内地，即使人民银行近期积极收水，银行同业拆息反而缓降，反映中国内地资金充裕；当然，也可能是资金流走。不管如何，人民币贬值，第一个感觉是航空股是受损者，但摩根士丹利在其报告中指出，公用、医疗保健、电讯等在人民币贬值中所受负面冲击较大，但亦列出19只贬值受惠股，包括中国海洋石油 、潍柴动力 、长城汽车 等，惟该行维持人民币升值的预期，相信人民币兑1美元，今年底会升至5.91人民币。

其实，人民币持续升值，对中国内地经济会造成一定影响，随着两会下周召开，或如楼市回落因素，人民币贬值可缓和部分社会不满情绪。但关注大市会否在两会后走高，因为今次全国人大会议的政府工作报告，是李克强的首份工作报告，预期会承接去年11月的三中全会订下的政策，而中港股市去年11月在三中全会后急升，国指期内上升超过1,000点，尽管国指随后下跌，目前更远低于三中全会前水准。若然大市去年11月因应三中全会的改革因素而走高，全国人大在即，认为大市也应该走高。

当然，主观和实际是两码子的事，因为中国内地媒体指，三中全会的60项任务，至今已启动最少31项，大市反而一浪低于一浪。尽管李总工作报告中会订定今年GDP、M2等经济和货币指标，预期不会有惊喜，但会留意报告会否提及医疗改革、农村土地改革、国企改革、金融改革、城镇化、两孩政策、环保等进度，近日已见医疗股、环保股等异动。(B08)