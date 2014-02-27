全球金融：人民币最终可能挑战美元--欧央行执委莫尔许

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透卢森堡2月26日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员暨卢森堡央行总裁莫尔许周三表示，中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性与日俱增，最终有可能挑战美元。
莫尔许在卢森堡举行的人民币会议上发表演说，他敦促中国政府要持续改革经济和金融业，因为人民币正在迈出成为国际投资货币的最初步伐。
“如果它能走好几初几步，或许有一天会变成主要的储备货币，”莫尔许在讲稿中表示。
“鉴于中国的经济规模及其在全球贸易中的重要性，以及在全球金融活动中的潜在影响力，人民币最终可能会挑战美元，”莫尔许并表示。
卢森堡正与包括伦敦在内的其他欧洲金融中心相竞争，希望成为主要的人民币离岸中心。
莫尔许表示，从欧元区的角度来看，随着人民币的国际化程度越来越高，欧元区银行业者对人民币计价资产和负债的曝险增强，其所衍生出的风险也需要更密切监控。
“中国银行业者在欧元区的业务不断扩大，也给中国自身的银行监管工作带来挑战，比如中国和地主国监管机构之间需要扩大合作和交换资讯，”莫尔许表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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