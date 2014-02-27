港报财经评论：人币贬值五大阴谋论--信报2月27日

人币贬值五大阴谋论/习广思

中国内地A股是目前左右港股的最大因素，A股周一周二急挫，昨天主板回稳，国企改革憧憬续支撑大市。中石化 上周提出引入民资的方案，被视为国企改革头炮，可惜雷声大雨点小。昨天中石化董事长傅成玉透露，两会期间将有消息公布，再惹起市场一番憧憬。炒两会政策，A股有相应规律，在两会前15至20日内表现较好，但愈接近两会举行，A股多下跌。其次，两会多炒作改革故事，与医药、军工、农业及国企改革相关的股份表现较好。这解释了近期板块轮动的原因，就是资金正在发掘炒作两会的题材。

港股昨天普遍回升，恒指上升120点，收报22,437点，续在250天线水准争持；成交额637亿港元，沽空比率10.4%。市场欠缺焦点，主要跟A股炒作两会政策居多，油股、医药股及新能源股上升。比亚迪 入选北京首批新能源车应用目录，股价急升9%。高盛再唱好酷派 ，刺激股价再升13%。内房股低位见反弹，市场对银行收水的忧虑减退，触发反弹，但短期市况仍是有弹难升居多。

财政预算案内容没有惊喜，虽说“减甜”，但亦没有减很多。关于两大金融措施，一是再发行100亿港元三年期iBond，二是宽免ETF印花税。政府第四次发iBond，是利民措施之一，政府包底的债券，名副其实零风险，市场估计新一批iBond息率约3.5厘，这可能太保守，1月通胀率已达4.6%。香港利息低企，通胀却在升温，iBond绝对有其价值，这也是过去几年惹起炒作的原因。

人民币汇价昨天止跌，连日贬值触发各方猜想。综合起来，四个解释包括（1）政策调节，（2）套利资金逆转，（3）市场投机力量，（4）中国金融风险上升。从政策层面解释，中国及人行完全默许这轮贬值，财政部部长楼继伟给了非常肯定的答案，近期人民币是在正常范围内波动，不代表经济出现变化。

昨天外管局表示，贬值是交易策略的结果，与发达及新兴市场货币的波动相比，仍属正常活动。两者的讲法意味这轮贬值非但获中国默许，甚至是由人行主导，令市场影响力提高，背后有多个目的，一是为人民币浮动区间扩大试温，先降低市场对单边升值的预期；二是要阻止套利交易（Carry Trade）热钱继续流入；三是新兴市场货币贬值，人民币持续升值已开始影响中国经济及出口竞争力。(B02)

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欧罗难再看淡/苏子

截至昨天美国入市前夕，本周欧罗兑美元、美元兑日圆、英镑兑美元，以及澳元兑美元的高低位分别为1.3771美元及1.3705美元、102.68日圆及102日圆、1.6727美元及1.6579美元、0.9049美元及0.8935美元。可以清楚看见，汇市里交投最为庞大的欧罗兑美元和美元兑日圆正呈现极度窄幅的争持闷局。由于不少汇市投资者正等待今天联储局主席耶伦在参议院金融委员会发表的证词陈述，故在耶伦发言前，欧罗兑美元和美元兑日圆这种平静得离奇的走势可说是陷入暴风雨前夕。相信在耶伦发言后，汇市才有突破性发展！

假如今天耶伦的发言令市场相信联储局不会急于在今年内完全收水，预料美元将会面临严峻沽压，届时主要货币，包括日圆将会受到追捧。目前市场情绪虽然仍然看淡欧罗后市的走势，但留意过去数年一直看淡欧洲市场及欧罗的金融大鳄索罗斯，目前已转軚看好，并认同欧债危机已过。相信索罗斯改变对欧洲的看淡态度，将会为欧罗汇价带来较为正面的气氛，而这有利欧罗兑美元稍后一旦突破去年的1.3893美元高位后，将吸引更多资金入市追捧，从而令汇价进一步突破1.4美元心理关口的可能性上升。

其实，从目前西班牙、义大利及爱尔兰等欧猪国的10年期债息自今年初起已持续下跌，并已失守4厘关口来看，欧债危机确已完全失去翻炒的价值，故目前市场看淡欧罗的唯一理由，相信是欧洲央行或会推出负存款利率措施。但从目前欧罗兑美元一直在1.37美元关口以上的居高不下表现来看，市场似乎已失去炒作负存款利率的兴趣。因此，只要稍后欧罗兑美元可以顺利突破今年的1.3775美元高位以上收市，预料不少投机者将会暂时忘记负存款利率此利淡因素，并纷纷采取破位追入的策略，相信欧罗兑美元的破位上升，又会令美汇指数出现较显着的跌幅，并使市场看淡美元的情绪转趋浓烈，结果将使其他主要非美元货币可以有较大升幅出现。(B07)