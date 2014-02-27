港报社评：不信财赤命运 机会需财爷投资--经济日报2月27日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
新一份财政预算案减少派糖令中产失望，更忧港府长远将入不敷支要向中产开刀。如财爷指，港人不信命运，但信机会，要扭转财赤命运，港府要控开支更须主动投资创造机会。 财爷昨表明，港府结构性财赤最快在7年后出现，最迟亦不过15年，须多管齐下应对，包括确立公共开支不超出本地生产总值两成的原则。港府应确立此原则，藉更清晰的指标，以恪守财政纪律，避免香港走向福利主义死胡同。 然而，财爷的整套理财哲学，却过于审慎保守，令人感到他多讲撙节开支，少讲开源。所谓的开源并非加税，而是政府如何创造经济新引擎，以提高经济增长，而非只图紧盯开支。 至于财爷一直表明重视的香港传统四支柱产业，预算案亦欠新猷，如物流业方面，加快机场第三条跑道建设既未见可行对策，拖拉近二十年的十号货柜码头更已只字不提，令港人忧香港物流业会愈做愈缩。 旅游业方面虽不乏新点子，惟香港旅业瓶颈不但在硬件承受力，更在于如何解决旅业扩张带来的政治、民生矛盾，以团结港人齐心开门迎客。预算案却未触及此关键问题。 财爷昨在预算案结尾中感性地说，港人不信命运，但信机会，如此港府必须善用储备作投资，才有望创造机会，绝不能再坐等机会从天而降，控开支外更必须增投资，才能为香港经济、政府长远财政健康觅得出路。(A12)
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路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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