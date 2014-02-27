港报社评：不信财赤命运 机会需财爷投资--经济日报2月27日

新一份财政预算案减少派糖令中产失望，更忧港府长远将入不敷支要向中产开刀。如财爷指，港人不信命运，但信机会，要扭转财赤命运，港府要控开支更须主动投资创造机会。 财爷昨表明，港府结构性财赤最快在7年后出现，最迟亦不过15年，须多管齐下应对，包括确立公共开支不超出本地生产总值两成的原则。港府应确立此原则，藉更清晰的指标，以恪守财政纪律，避免香港走向福利主义死胡同。 然而，财爷的整套理财哲学，却过于审慎保守，令人感到他多讲撙节开支，少讲开源。所谓的开源并非加税，而是政府如何创造经济新引擎，以提高经济增长，而非只图紧盯开支。 至于财爷一直表明重视的香港传统四支柱产业，预算案亦欠新猷，如物流业方面，加快机场第三条跑道建设既未见可行对策，拖拉近二十年的十号货柜码头更已只字不提，令港人忧香港物流业会愈做愈缩。 旅游业方面虽不乏新点子，惟香港旅业瓶颈不但在硬件承受力，更在于如何解决旅业扩张带来的政治、民生矛盾，以团结港人齐心开门迎客。预算案却未触及此关键问题。 财爷昨在预算案结尾中感性地说，港人不信命运，但信机会，如此港府必须善用储备作投资，才有望创造机会，绝不能再坐等机会从天而降，控开支外更必须增投资，才能为香港经济、政府长远财政健康觅得出路。(A12)