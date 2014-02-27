港报社评：不容失去免于恐惧的自由--明报2月27日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
《明报》前任总编辑、现任世华网络营运总裁刘进图遭凶徒袭击，身中6刀，经医生抢救后，伤势仍然危殆。
这宗凶案，虽然尚未知道缘由底蕴，但是事态使人震栗之处，在于：若一个人成为斩杀目标，会在自己、家人完全不可知的情况下遇袭；刘进图做新闻工作，遇袭原因未知，但是此事对其他新闻工作者的心理，肯定构成影响，以刘进图的身分和遇袭的事实，其他新闻工作者因而产生恐惧感，是很正常的事。
梁振英与一衆高层官员高调表态，谴责暴力，要求警方全力缉凶。特区高层表态，警方把案件交由港岛总区重案组调查，反映当局对这宗凶案极其重视。不过，按过去涉及传媒的案件，不少仍在悬案阶段，今次能否破案，对警方而言是一大考验。
这些年来，涉及传媒的袭击等案件，近年多名传媒机构负责人遇袭；有传媒机构屡遭刑事毁坏，包括2005年《明报》编辑部接获炸弹邮包及恐吓信的案件等，都未破案。
长期以来，当局以香港是世界上最安全城市之一，引以为傲。不过，香港过去发生涉及传媒遇袭的罪案和破案率，若有所谓「新闻安全城市」，香港在这方面有落差，起码新闻工作者未感受得到。
近期部分传媒机构和个别传媒人士发生的事，新闻工作者免于恐惧的自由渐行渐远，不知道工作上什么时候会在政治、经济（广告）等方面，被认为有问题而遭受处理。就此，若政府在政策措施给予新闻工作更多空间，藉此宣示政府带头重视新闻工作，这种无形支持，对消弭新闻工作者的恐惧感，可以起到积极作用。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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