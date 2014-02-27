港报社评：不容失去免于恐惧的自由--明报2月27日

《明报》前任总编辑、现任世华网络营运总裁刘进图遭凶徒袭击，身中6刀，经医生抢救后，伤势仍然危殆。

这宗凶案，虽然尚未知道缘由底蕴，但是事态使人震栗之处，在于：若一个人成为斩杀目标，会在自己、家人完全不可知的情况下遇袭；刘进图做新闻工作，遇袭原因未知，但是此事对其他新闻工作者的心理，肯定构成影响，以刘进图的身分和遇袭的事实，其他新闻工作者因而产生恐惧感，是很正常的事。

梁振英与一衆高层官员高调表态，谴责暴力，要求警方全力缉凶。特区高层表态，警方把案件交由港岛总区重案组调查，反映当局对这宗凶案极其重视。不过，按过去涉及传媒的案件，不少仍在悬案阶段，今次能否破案，对警方而言是一大考验。

这些年来，涉及传媒的袭击等案件，近年多名传媒机构负责人遇袭；有传媒机构屡遭刑事毁坏，包括2005年《明报》编辑部接获炸弹邮包及恐吓信的案件等，都未破案。

长期以来，当局以香港是世界上最安全城市之一，引以为傲。不过，香港过去发生涉及传媒遇袭的罪案和破案率，若有所谓「新闻安全城市」，香港在这方面有落差，起码新闻工作者未感受得到。

近期部分传媒机构和个别传媒人士发生的事，新闻工作者免于恐惧的自由渐行渐远，不知道工作上什么时候会在政治、经济（广告）等方面，被认为有问题而遭受处理。就此，若政府在政策措施给予新闻工作更多空间，藉此宣示政府带头重视新闻工作，这种无形支持，对消弭新闻工作者的恐惧感，可以起到积极作用。(A02)