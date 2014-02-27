港报社评：今天好景有阴影 明日财赤更须防--星岛日报2月27日

财政司司长曾俊华发表「减甜预算案」，配合特首增加经常性开支照顾基层市民之余，回应了中产诉求，并为未来经济增长作出投资。特别值得关注的地方，是政府因人口老化而长远要面对入不敷支的困难。

回归至今，政府年度开支增加了逾倍，而收入则只增加逾半。曾俊华透露长远财政计画工作小组的研究结论，按照政府每年提升服务开支增长趋势，推算出最快7年后就会出现结构性财赤。

小组建议日后政府经常开支不逾香港生产总值20%，新财政年度已经非常接近这个上限。至于把部分盈余拨归「未来基金」应付日后的基建需要，有利发挥政府逆经济周期效能，以及为经济发展作出长远投资。

要避免长期入不敷支用光储备无以为继，途径只有开源节流。人口老化加上市民对政府的要求日高，节流谈何容易，政府只能够确保开支增长不会失控。

开源方面，靠借贷度日非长久之计。至于加税，不但要面对重重政治阻力，而且要考虑可能出现「因加得减」的反效果。

加利得税等措施表面「劫富济贫」，但是增加经营成本的结果，是老板要从其他方面节流，或者放慢投资。

开源上策是以刺激经济增长来带动库房收入，来应付不断增加的开支。这需要保持有利营商的环境，进一步发挥原有产业优势，并且发掘新的经济引擎，例如在创新与科技方面的潜力。

财政年度利得税收入120亿元，比当初估计少100亿，比上一财政年度实际收入少50几亿，反映企业盈利不前，为日后打工仔加薪和库房收入都投下阴影，益显打破人力和土地发展瓶颈的重要。(A05)