港报社评：“派糖”适中 关注长远--文汇报2月27日

新预算案有2个显着特点，一是「派糖」适中，回应了市民的合理期望，基层和中产都有照顾到；二是关注长远财政，有关将会出现结构性财政赤字的论述，对伴随选举年代而来的福利主义诉求，具有预警作用。

新一份财政预算案「派糖」适中，是因为「派糖」文化在香港已流行多年，不可能一下子戛然而止，同时社会也有纾困需要和诉求。「派糖」适中的同时，也开始适度减甜，这是为配合施政报告和长远财政稳健的需要。尽管港府财政盈余较对上一个财政年度的649亿元大幅缩减，但曾俊华仍然建议推出5项一次性纾困措施，以纾缓市民的财政负担。新一份预算案「派糖」，基层和中产都照顾到了，对中产虽然有所减甜，但却提高供养父母或祖父母的免税额，惠及约55万名中产纳税人。

新一份预算案较多篇幅阐述香港长远公共财政状况。长远财政计划工作小组推算，政府在未来7至15年可能出现结构性赤字。曾俊华强调，政府会从开支、收入及经济增长等方面做工作，尽量控制开支增长速度不高于收入及经济增长速度。另外，小组建议将每年盈余拨一部分入新成立的「未来基金」，目标当然是未雨绸缪，应对香港踏入选举年随之而来的福利主义诉求。

曾俊华在预算案中指出，去年要求政府部门检讨收费，每年可增加6000万元收入。今年，当局会检讨其他收费，包括水费、文康设施和服务的收费，以及与环境衞生服务有关的收费。检讨政府部门收费，虽然是为保持长远财政稳健，但要充分考虑不会对民生造成大的冲击。(A04)