港报社评：“派糖”适中 关注长远--文汇报2月27日

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
新预算案有2个显着特点，一是「派糖」适中，回应了市民的合理期望，基层和中产都有照顾到；二是关注长远财政，有关将会出现结构性财政赤字的论述，对伴随选举年代而来的福利主义诉求，具有预警作用。
新一份财政预算案「派糖」适中，是因为「派糖」文化在香港已流行多年，不可能一下子戛然而止，同时社会也有纾困需要和诉求。「派糖」适中的同时，也开始适度减甜，这是为配合施政报告和长远财政稳健的需要。尽管港府财政盈余较对上一个财政年度的649亿元大幅缩减，但曾俊华仍然建议推出5项一次性纾困措施，以纾缓市民的财政负担。新一份预算案「派糖」，基层和中产都照顾到了，对中产虽然有所减甜，但却提高供养父母或祖父母的免税额，惠及约55万名中产纳税人。
新一份预算案较多篇幅阐述香港长远公共财政状况。长远财政计划工作小组推算，政府在未来7至15年可能出现结构性赤字。曾俊华强调，政府会从开支、收入及经济增长等方面做工作，尽量控制开支增长速度不高于收入及经济增长速度。另外，小组建议将每年盈余拨一部分入新成立的「未来基金」，目标当然是未雨绸缪，应对香港踏入选举年随之而来的福利主义诉求。
曾俊华在预算案中指出，去年要求政府部门检讨收费，每年可增加6000万元收入。今年，当局会检讨其他收费，包括水费、文康设施和服务的收费，以及与环境衞生服务有关的收费。检讨政府部门收费，虽然是为保持长远财政稳健，但要充分考虑不会对民生造成大的冲击。(A04)
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路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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