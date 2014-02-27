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亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 09:31 BJT

****《港报快速浏览》--2月27日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：“派糖”适中，关注长远--文汇报                                    
 港报社评：今天好景有阴影，明日财赤更须防                                    
 港报社评：不容失去免于恐惧的自由--明报                                      
 港报社评：不信财赤命运，机会需财爷投资--经济日报                            
 港报社评：增经常开支成趋势 结构财赤后果堪忧--信报                           
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：人币贬值五大阴谋论--信报2月27日                               
 港报财经评论：改革换钱景，中石化增值--经济日报2月27日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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