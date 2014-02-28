人民币衍生品：境内美元兑人民币一年远掉跌至利率平价，近两年来首见

中国汇市：人民币早盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向

路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。