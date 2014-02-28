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中国汇市 | 2014年 2月 28日 星期五 11:24 BJT

人民币衍生品：境内美元兑人民币一年远掉跌至利率平价，近两年来首见

路透北京2月28日 - 中国境内美元兑人民币一年远掉点数 周五早盘跌至0（利率平价），为近两年来首次。

北京时间11:16时，六个月期 报贴水15个点子，一个月期 报贴水12个点子。

即期方面，人民币兑美元即期 早盘暴跌，一度触及6.1808元的逾10个月低位。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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