《焦点》新资金涌向大宗商品，然投资者对涨势保持戒心

* 2014年至今大宗商品表现优于股市

* 受天然气、咖啡及黄金涨势带动

* 农产品及能源产业的利多看来只是暂时因素

撰稿 Eric Onstad 编译 于春红

路透伦敦2月26日 - 2013年后一波新的大宗商品投资热潮料将在未来几个月消退，因投资者对黄金和农产品等基本资源普涨之势的变幻无常保持警惕。

涵盖19种大宗商品的汤森路透/核心商品指数 2月迄今累计涨6.6%，创下2011年10月以来最大单月涨幅；该指数今年迄今共计升近8%。

该指数优于全球股市指标指数--MSCI明晟全球指数 今年至今的近持平表现。

大宗商品涨势主要受以下因素带动：天然气期货因美国严寒天气而升至五年高位，农产品因天气乾旱而上涨，黄金则因资金逃离新兴市场和人们担心全球经济走势所出现的避险买盘而上扬。

"我们略微增持(大宗商品)，其中一个原因是天气情况，“荷兰国际集团(ING)投资管理资深策略师Koen Straetmans称；该公司在全球管理着大约2,400亿美元资产。

“有许多特定因素导致大宗商品表现相对较好，但它们的影响可能将消退，”Straetmans持有的大宗商品仓位较少，但对股票持有较高仓位。

花旗集团表示，尽管去年有创纪录高位的资金流出商品投资，但今年迄今大约有16亿美元流入大宗商品。

投资者近些年将资金撤离大宗商品，全球经济危机和全球最大原材料消费国中国经济增长放缓，导致大宗商品需求受创。

花旗分析师Aakash Doshi在研究报告中称，“鉴于2013年大宗商品投资的资金净流出量为500亿美元，因此目前的情况不能说是强劲的V型反弹，数据持续证实我们的观点，即2014年投资资金温和流入，情况将不会像去年一样糟糕。”

当前多数投资是对冲基金或电脑运算基金作出的短线押注；电脑运算基金是基于动能和技术指标进行操作，而这些指标可能会快速反转。

长线投资者仍对大宗商品持谨慎态度，因全球经济仍较脆弱，而且许多商品供应充足。

欲浏览2014年大宗商品表现，请点选link.reuters.com/reb25t

欲浏览2014年资产表现，请点选link.reuters.com/dub25t

**黄金易受冲击**

去年投资资金流出最多的领域是黄金上市交易基金(ETF)，因金价 累计跌28%，创下32年来最大年度跌幅。

但今年迄今金价反弹，周三涨至四个月高位，因市场担心美国和中国经济状况。

Straetmans称，新兴市场的动荡形势可能将令黄金在短期内得到支撑，但一旦动荡形势缓解，金价可能易受打压。

他称，“由于全球经济仍呈正面增长，如果新兴市场紧张局势得到控制，我认为金价将从目前水准下跌。”

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen称，能源商品可能将趋疲，其表现不太可能一直优于其他资产类别。

他称，”一些正面动能只是暂时性的因素，这在能源业特别明显，眼下天气日渐温暖而且美国炼厂维修季即将到来。“

他指出，天然气多数的正面价格影响反映在近月3月 合约上，4月的合约则在低于3月水准交投。

农产品走势可能将反转。受巴西乾旱天气影响，咖啡期货大涨，过去一个月阿拉比卡咖啡期货 累计涨50%，升至16个半月的高位。

麦格理分析师Kona Haque在研究报告中称，”我们认为，相对于实际供需基本面，一些(农产品)涨势太高。我们仍认为本季末前农产品将呈空头走势。“