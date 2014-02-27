台湾汇市：台币盘初实质交易趋升，人民币汇价止跌有助市场信心回稳

路透台北2月27日 - 台币兑美元 周四实质交易走升。人民币终于止跌回稳，让市场终于喘了一口气，且加上月底出口商的抛汇需求仍在，台币走升。

汇银人士说，韩元也挥别了盘初的贬值走势回到了平盘附近的格局。台股持升，市场目前也密切注意外资连续买超九日的股市 今日能否突破8,668的新高。盘初外资也有汇入。

〞人民币转强了，觉得短线大贬机率降低很多了，早上台币这里美元的卖压有够重的，〞一位民营银行业交易人士表示。

虽然今日人民币兑美元中间价 续跌至6.1224元，但人民币现汇价 持稳，不再明显贬值。

台湾的汇银人士认为，今日是2月底最后一个交易日，出口商仍有抛汇的压力，这令台币有望升破30.300的区间交易。只不过他们也说，就算如此，在央行密切的掌控之下，预料台币也不易升破30.280；台币实质交易区间将不脱近两周以来的30.250-30.350。

他们预估，今日的主要交易区间先看30.28-30.33。早盘台币兑美元的实质成交区间在30.29-30.312。上日台币实质交易区间主要在30.290-30.350。周五台湾金融市场因纪念日休市一日。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.260/30.270左右，上日纽约盘收在30.260。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间1028，台湾股市 升0.42%，报8,637.01点。

* 韩元兑美元 报在1,065.8，较上日收盘持平

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.28-30.32

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