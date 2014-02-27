台湾债市：主要公债殖利率盘初走高，略见多方获利调节卖压

路透台北2月27日 - 台湾主要公债殖利率周四盘初略走高。交易员称，原本台债殖利率开盘随美债走跌，不过盘中略见获利调节卖压，令主流券殖利率由跌转扬。
他们指出，由于台湾金融市场周五适逢假日休市，无法即时反应美联储主席叶伦发言对国际债市的影响，加以下周美国将公布ISM及非农就业报告等重要数据，令部份多方提前调节手中部位，略有测试筹码稳定度的意味。
“ 市场看殖利率压不下去，就逆转往上，调节手上部位 。”一位银行台债交易员说。
此外，银行台债交易员提及，原本市场中性偏多看待台债，不过眼见殖利率修正空间有限，获利调节卖压即稍有涌现，使得早盘主流券殖利率皆反转走扬。
美国公债价格周三在五年期公债标售获得强劲需求后加速上涨，受助于俄罗斯在乌克兰边境附近战备演习带动避险需求。指标10年期公债 升9/32，收益率报2.667%。
交易员观察市场最新动态：
* 美国指标10年期公债殖利率上日收跌，周四亚洲早盘交投落在2.67%附近。
* 早盘台债出现部分获利了结卖压，带动10年券103/6殖利率盘初走扬。
* 盘初五年券103/4殖利率则受到换券操作影响而持续偏弱整理。
* 台湾金融市场周五休市一日，今日成交动能料将较上日减少。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.08-1.10%
* 10年公债103/6发行前交易：1.56-1.59%
本地时间10:28时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率微幅走扬0.20基点至1.0895%
* 10年公债103/6殖利率在发行前交易走高0.60基点报1.5800%。
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(记者 詹静宜; 审校 曾祥进)