《热点透视》英国GDP数据部分证明了央行低利率政策方向正确

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧

路透伦敦2月26日 - 英国经济的最新成绩单有点令人失望。消费者在2013年第四季表现欠佳，可能是因为受挫于薪资增长步调缓慢。但企业投资大幅增加，长期来说这是一大吉兆。目前而言，这部分证实了英国央行谨慎行事的必要性。

最新数据给近期热络的英国经济消息浇了一些冷水。第四季消费者支出贫弱地成长了0.4%，增幅不到前一季的一半。但是消费力道急速降温并不出人意外，因去年薪资成长不到1%，涨幅还不到消费者物价升速的一半。

根据Institute for Fiscal Studies，实质薪资仍呈现稳定下滑趋势。英国民众所得中位数仍较2007年水准低6%，其可归咎于2007年过后不久发生的经济衰退所造成的失业骤增，同时也可归因于生产力成长乏力。根据英国统计局说法，去年第三季的平均劳工产出要较2007年中期水准低4%。

最新的经济数据可能让人对事态转变抱持一丝希望。第四季投资较前季大增2.4%，较上年同期劲扬8.5%，这是企业对于经济复苏迟来的最新信任投票。就投资而言，其表现一直严重落后，就算是以2013年的亮丽表现来看，实质投资还不及2010年的水准。

但投资升温可以视为英国经济自强不息，重新调整体质以为未来所得成长做好准备。企业投资之后，可望将成果反映在生产力及实质薪资之上。