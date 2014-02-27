《热点透视》英国GDP数据部分证明了央行低利率政策方向正确

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧
路透伦敦2月26日 - 英国经济的最新成绩单有点令人失望。消费者在2013年第四季表现欠佳，可能是因为受挫于薪资增长步调缓慢。但企业投资大幅增加，长期来说这是一大吉兆。目前而言，这部分证实了英国央行谨慎行事的必要性。
最新数据给近期热络的英国经济消息浇了一些冷水。第四季消费者支出贫弱地成长了0.4%，增幅不到前一季的一半。但是消费力道急速降温并不出人意外，因去年薪资成长不到1%，涨幅还不到消费者物价升速的一半。
根据Institute for Fiscal Studies，实质薪资仍呈现稳定下滑趋势。英国民众所得中位数仍较2007年水准低6%，其可归咎于2007年过后不久发生的经济衰退所造成的失业骤增，同时也可归因于生产力成长乏力。根据英国统计局说法，去年第三季的平均劳工产出要较2007年中期水准低4%。
最新的经济数据可能让人对事态转变抱持一丝希望。第四季投资较前季大增2.4%，较上年同期劲扬8.5%，这是企业对于经济复苏迟来的最新信任投票。就投资而言，其表现一直严重落后，就算是以2013年的亮丽表现来看，实质投资还不及2010年的水准。
但投资升温可以视为英国经济自强不息，重新调整体质以为未来所得成长做好准备。企业投资之后，可望将成果反映在生产力及实质薪资之上。
这不是一蹴而就，但已有初步迹象显示劳工的薪资正蠢蠢欲动。对于英国央行而言，消费者支出停滞反而有部分是对央行的肯定。央行近期将2014年国内生产总值(GDP)成长率预估调高至3.4%，如今看来有过高之嫌。但是英国央行货币政策委员会可能不会太过在乎这个错误。对于仍处困境的英国经济而言，消费者支出复苏步履蹒跚，让央行延长低利率政策时间看来是正确选择。(完) (译文审校 于春红)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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