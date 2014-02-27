《全球主要央行动态》--2月27日

以下所列为上周四下午至本周四(2月20日-2月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托盛赞联邦储备理事会(FED/美联储)对于购买资产及利率前瞻指引的运用，称这些是帮助美国经济从衰退中复苏的有效工具。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，近期下降的美国失业率数据高估了就业市场体质，不应触动美联储加快缩减极度宽松的货币政策。罗森格伦表示，失业率仍高企，兼职工数量众多以及通胀非常低，这些都显示就业市场“闲置”严重，“呼吁在撤走宽松货币政策上要非常有耐心，特别是鉴于近期经济数据疲弱。”

美联储贴现率会议记录显示，一家多个月来要求美联储下调贴现率的地区联储银行在1月会议上不再坚持这一要求。

美联储贴现率1月会议记录显示，在美联储1月28-29日政策会议前，在过去四个月要求将贴现率从0.75%下调至0.5%的明尼阿波利斯联储银行和其他八家地区联储银行要求将贴现率维持在0.75%不变。而费城、堪萨斯城和达拉斯联邦储备银行重申其长期立场，要求将贴现率上调至1.0%。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)执委会成员暨卢森堡央行总裁莫尔许周三表示，中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性与日俱增，最终有可能挑战美元。莫尔许在卢森堡举行的人民币会议上发表演说，他敦促中国政府要持续改革经济和金融业，因为人民币正在迈出成为国际投资货币的最初步伐。“如果它能走好几初几步，或许有一天会变成主要的储备货币，”莫尔许在讲稿中表示。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼对一家奥地利报纸称，欧元区通胀水平将可能持续低于欧央行目标直至2016年。诺沃特尼重申其预计欧元区不会出现通缩，称整体而言欧元区通胀可能直到2016年持续远低于2%。他称，“这低于欧洲央行2%的通胀目标，因此我们处在低物价环境中，但肯定不会出现通缩。”

比利时标准报周二刊登的一次专访显示，欧洲央行执委普雷特指出，目前没有通缩风险，民众也没有延迟购买的迹象。普雷特对该报表示，持续的低通胀将构成风险。但目前这主要受食品和能源成本受抑制所推动。能源价格波动性很大。欧元区通胀率目前仅为0.8%，远低于目标。“我们承认物价走势疲弱的现状及这一疲态在中期内还将延续，”普雷特称。

欧洲央行管理委员会委员维斯科对新闻机构MNI表示，若有必要，ECB准备考虑将存款利率降至负值。ECB是否需要在3月会议上采取政策举动还“不明确”，维斯科在悉尼参加G20会议的间隙表示，“如果有必要，我们也准备考虑将存款利率降至负值。我不认为丹麦的经验是失败的。”

欧洲央行执委普雷特表示，欧元区物价压力疲弱的情况正延长成中期态势，而欧洲央行决定政策时所关注的就是中期物价情况。

**英国**

英国央行首席经济学家兼央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔表示，英国央行并不计划很快升息，当上调借款成本的时机来临时，央行会谨慎行事。戴尔称，“我们不打算很快上调利率。”

“等到了必要时候，利率就得上调，但目前时机尚未到来。当确实需要升息时，步伐会十分缓慢及谨慎，以确保我们能够继续支撑在产出增长和就业领域所表现出来的经济复苏。”

英国央行MPC委员布罗德班特表示，央行并未就何时升息给出具体的时间指引。他称，目前市场过于关注何时首次升息的具体时间，而首次升息的时间与未来五年平均利率之间关系不大。

他并指出，即便英国面临的一些国际困难消退，英国经济生产率或许也达不到美国水准。金融危机以来，生产率不高一直是英国的主要问题，且经济复苏也没能带动生产率如英国央行希望地那般提高。英国央行此前表示，若生产率不能提高或许会造成通胀压力，这意味着央行被迫提早升息。

英国央行MPC委员迈尔斯表示，英国央行没有很快上调利率的计划，尽管经济前景看似是五年来之最。迈尔斯称，“(我们的目的)是在近期不上调利率，因为通胀率在目标位，且看似会继续维持在这，另外有大量刺激经济强劲需求的空间。”

英国央行MPC委员威尔(Martin Weale)表示，英国指标利率首度上调的时点可能落在明年春天，但若薪资上涨速度快于预期，则可能会提早升息。MPC委员麦卡弗蒂接受路透专访时表示，市场对英央行将在2015年春季开始升息的预期”不无道理“；他正在特别关注通胀风险。

他并指出，英镑若进一步升值，将令人忧心，且有可能导致英国央行延迟升息。＂英镑若持续升值的话，我会更加担忧，＂麦卡弗蒂称。

**中国**

中国人民银行表示，当前货币市场利率保持波动下行行情，银行体系流动性总体较为适度。并强调，央行春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

新华社援引央行有关部门负责人称，2013年下半年以来，每月末全部金融机构超额备付率大体保持在2%左右，超额准备金余额也在2万亿元人民币左右。今年以来，中国贸易顺差保持高位，外汇流入大幅增加，银行体系还面临着流动性过剩的压力，近期隔夜和七天质押式回购利率持续处在2%和4%以下的低位。

尽管中国还没有公布新的一年经济增长目标，但央行行长周小川表示，中国将致力于平衡国内生产总值(GDP)增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长。周小川在二十国集团(G20)财长和央行行长会议行长会议上的发言并称，中国政府将继续采取政策调整措施降低对外失衡。2013年经常账户占GDP比例下降至2.1%，表明再平衡调整继续取得重大进展。

他并指出，中国高度重视经济运行中存在的风险，尽管“影子银行”总体规模不大，但近期增长较快，因此要对其实行有效监管和谨慎应对。另外，当前债务占GDP比例上升，已经引起政府重视。家庭负债不高，公司债务偏高，高储蓄可能通过商业银行渠道拉动信贷增长和债务上升。

中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲日前称，一个国家受外部冲击影响的程度主要取决于该国的基本面，近期新兴市场表现分化，中国尚未看到资本流出的情况；汇率改革有利有弊，但总体上利大于弊。“波动从直接原因看，可能跟美国的量化宽松（QE）及近期QE的退出有关，”易纲称，“同样是新兴市场，资本流出在中国没有观察到，或者基本没有观察到...不同的新兴市场产生了不同的现象，这次可以说是一次在冲击下新兴市场发生了分化的典型的案例。”

中国央行上海总部发出通知，启动上海自由贸易试验区人民币境外借款业务，支持区内金融机构和企业可从境外借用人民币资金。此后中国工商银行办理了首单业务。

多位看过该通知的消息人士对路透称，央行通知规定，企业和非银行金融机构借入资金可存入上海地区开立的专用存款账户，按活期计息。借入资金只能用于区内或境外，不得用于投资有价证券（包括理财产品）、衍生产品，不得用于委托贷款。

这份通知还规定，上海地区金融机构可凭自贸区内机构和个人提交的收付款指令，直接办理经常项下和直接投资项下的跨境人民币结算业务，对此进行负面清单管理。通知称，在区内就业或执业的个人，可开立个人银行结算账户或个体工商户单位银行结算账户，办理人民币跨境收付。

继扩大人民币跨境使用政策之后，又一个自贸区开放政策出台。中国人民银行上海总部称，自3月1日起放开中国（上海）自贸试验区小额外币存款利率上限。

刊登在央行上海总部网站上的新闻稿称，上限放开后，自贸试验区将在全国率先实现外币存款利率的完全市场化，在负债产品市场化定价上先走一步。这是利率市场化改革的重要一步，自贸试验区的先行先试，将为在全国推进这项改革积累可复制、可推广的经验。

上海证券报引述中国人民银行信贷政策工作意见称，今年重点之一是服务现代农业发展，并要求继续加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进产业结构调整等。与2013年“三农”（农业、农村和农民）为先相比，央行今年对农地承包经营权抵押贷款、农民住房财产权抵押、担保试点等更多着墨；同时提出要做好农业适度规模经营的各项金融服务，支持新型农业经营主体发展，继续扩大集体林权抵押贷款业务规模等要求。

在信贷与产业政策配合、调整经济结构方面，除继续支持科技文化、高新技术企业外，央行并指出，还要支持信息消费、集成电路、新能源汽车和光伏等战略新兴产业发展。

**日本**

日本央行1月21-22日会议记录显示，部分央行委员称日本央行需要明确说明，央行的基本预估已考虑到提高消费税后4-6月经济成长预计放缓。会议记录还显示，委员们认为日本经济成长势头不会被4月开始的消费税上调所打断。委员们也同意，日本出口将因发达经济体复苏而逐步回温。

日本央行在该次会议中维持政策不变，并维持其对消费通胀的乐观预估，因经济复苏有扩大迹象，可能会刺激企业增加投资及加薪。

日本央行审议委员石田浩二表示，就算4-6月当季GDP因为调高消费税而萎缩，复苏趋势仍不变。石田称，央行在决定经济评估时应小心行事，因为2014上半财年的数据可能由于消费税上调而起伏更大。这暗示央行不会轻易因为经济临时放缓而改弦易辙，暗示其不愿进一步放宽政策的态度。

石田还表示，日本央行未就如何应对经济可能发生的状况进行辩论。这可能弱化这样一种揣测：即上调消费税后，日本央行今年将进一步出台刺激政策来扶助经济。他说：“我们不能避免增税对实质家庭收入产生的负面影响，不过，政府的刺激政策仅是一个支撑因素，我预计出口和资本支出将会扩大。”

日本央行总裁黑田东彦称，日本经济正稳步朝向通胀率2%目标前进。他指出，随着产出缺口收窄，物价涨势更为全面。日本经济温和复苏，因量化宽松的效果逐步浮现。

日本央行总裁黑田东彦上周五对下议院金融事务委员会表示，日圆疲弱和能源价格高企对推升消费者物价发挥着巨大作用。消费者物价上涨正扩散至更广泛的商品领域，表明国内需求在升温。

他还表示，现在讨论退出量化宽松的具体战略为时过早，因为目前仍处于达成2%通胀目标的进程中。黑田东彦还表示财政纪律很重要，因为如果民众对于日本公共财政失去信心，公债收益率(殖利率)将上涨，这样很难为政府支出融资。

日本央行副总裁中曾宏表示，整体而言，海外经济体的风险正在减弱，这可望让日本的经济持续温和复苏。“如果风险迫使我们改变朝向2%通胀目标的预估，我们将做出必要的政策调整，”中曾宏对国会表示。他申重了央行对货币政策的一贯说法。中曾宏表示，欧元区经济已触底反弹，新兴经济体将逐渐见到经济成长回升，因其受惠于发达国家的强劲需求。

日本央行审议委员森本宜久说，外部需求略微疲弱，但他认为日本经济前景尚无实质风险。他在一场与企业领袖的会议中说，如果风险出现并导致央行有调整预估的必要，那么日本央行将调整政策。他表示，日本央行对于经济数据的反应并不受限，暗示如果有必要调整政策，央行已准备好采取防范行动。

**韩国**

韩国表示，已与澳洲签署价值约45亿美元的双边货币互换协议，旨在将金融动荡时期贸易结算受到的冲击最小化。韩国央行在声明中称，该协议允许两国最多互换5万亿(兆)韩元(47亿美元)，或50亿澳元(45亿美元)。协议有效期三年，到期可延长。“该协议将确保两国贸易即便遇到不利金融形势，都能够继续以本币结算，”韩国央行称。

**其他央行**

加拿大央行总裁波洛兹表示，加拿大通胀连续两个月较为强劲，让该央行感觉“稍微更加放松”。这表明他可能感觉通过降息来应对通缩威胁的压力减小了。波洛兹还对路透表示，加元汇率对于制造商和出口商来说仍将构成挑战，即使美国经济复苏，因为加拿大出口的大宗商品价格上涨会推升加元。

巴西央行将指标利率从10.50%调升至10.75%，放慢了收紧货币政策的速度，以免伤及仍徘徊在衰退边缘的经济。央行货币政策委员一致通过了本次小幅加息的决定，结束了连续六次加息50个基点的步伐，并使指标利率达到逾两年高位。

印度央行总裁拉詹称，要实现经济持续成长，必须首先解决通胀问题。现在就必须开始降低通胀，不能等到公众通胀预期确立，印度央行希望通胀逐步回落而不是突然下滑。

他并指出，目前的利率设置是适宜的。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行准备好在必要时再次出手干预，以缓和金融市场波动。“我们没有设定任何汇率。我们允许由市场决定汇率水平，但仍可能干预市场以平缓大副波动，”泰谭柯在国际金融协会(IIF)会议的间隙对记者表示。

台湾央行引述国际机构研究指出，低利率与高房价并无必然的关连性。央行不仅须维持物价稳定，仍须关注金融稳定；惟处理房市泡沫，利率政策并不适当。

台湾央行表示，将于今年6月中完成本地日圆及欧元清算行的遴选。央行新闻稿指出，为提升日圆及欧元汇款效率，规划未来将日圆及欧元纳入外币结算平台，因此需遴选日圆及欧元清算行各一家。即日起各外汇指定银行即可向台湾央行申请。但新闻稿未明确具体的申请条件。

(完)

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