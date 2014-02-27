《国际主要央行公开市场操作一览》--2月27日

路透上海2月27日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。最新1月29日FED宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，至650亿美元，坚持推行缩减QE计划，尽管近期新兴市场震荡，公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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2/26 买入公债 12.46 02/15/2036 - 02/15/2044

2/25 买入公债 26.57 05/15/2021 - 02/15/2024

2/24 买入公债 25.80 11/30/2019 - 01/31/2021

2/24 买入公债 12.46 02/15/2036 - 02/15/2044

2/20 买入公债 26.57 05/15/2021 - 02/15/2024

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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2/26 隔夜逆回购 -1,301.11 0.05

2/25 隔夜逆回购 -1,037.35 0.04

2/24 隔夜逆回购 -961.42 0.04

2/21 三天逆回购 -1,040.45 0.04

2/20 隔夜逆回购 -842.54 0.04

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。自2014年2月起，联邦公开市场委员会(FOMC)将按每月300亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为350亿美元，以及以每月350亿美元的进度购买较长期公债，原先为400亿美元。

其中，在2014年2月13日-3月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约120亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托盛赞FED对于购买资产及利率前瞻指引的运用，称这些是帮助美国经济从衰退中复苏的有效工具。

--美联储贴现率会议记录显示，一家多个月来要求美联储下调贴现率的地区联储银行在1月会议上不再坚持这一要求。

美联储贴现率1月会议记录显示，在美联储1月28-29日政策会议前，在过去四个月要求将贴现率从0.75%下调至0.5%的明尼阿波利斯联储银行和其他八家地区联储银行要求将贴现率维持在0.75%不变。而费城、堪萨斯城和达拉斯联邦储备银行重申其长期立场，要求将贴现率上调至1.0%。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/26 84天期反向交易 1.26亿美元 0.58%(固定利率)

2/26 91天期反向交易 62.968 --

2/25 七天期反向交易 940.356 0.25%(固定利率)

2/25 七天期定期存款 -1,755 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼对一家奥地利报纸称，欧元区通胀水平将可能持续低于欧央行目标直至2016年。诺沃特尼重申其预计欧元区不会出现通缩，称整体而言欧元区通胀可能直到2016年持续远低于2%。他称，“这低于欧洲央行2%的通胀目标，因此我们处在低物价环境中，但肯定不会出现通缩。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 113,520

上周三 113,810

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当期变化 -290

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行1月21-22日会议记录显示，部分央行委员称日本央行需要明确说明，央行的基本预估已考虑到提高消费税后4-6月经济成长预计放缓。会议记录还显示，委员们认为日本经济成长势头不会被4月开始的消费税上调所打断。委员们也同意，日本出口将因发达经济体复苏而逐步回温。

日本央行在该次会议中维持政策不变，并维持其对消费通胀的乐观预估，因经济复苏有扩大迹象，可能会刺激企业增加投资及加薪.

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,289.2亿台币存单，相较存单到期金额2,288.2亿台币，存单发行余额增1亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,002.25亿台币存单，相较存单到期金额1,002.25亿台币，存单发行余额持平。