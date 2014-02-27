美国个股：美银对抵押贷款欺诈案的21亿美元罚金提出异议

路透纽约2月26日 - 根据周三的一份法庭文件，美国银行 对美国政府要求的21亿美元罚金提出异议。此前一个陪审团认定该银行旗下Countrywide部门在出售问题抵押贷款事宜上犯有欺诈。

文件显示，该银行律师表示政府的索赔要求“抵触了全部相关的法律原则”，并且称之为“严重与实际不符”。美国银行在文件中称，该银行只应该缴纳出售该类贷款所获利润，并称获利为零。