美国个股：美银对抵押贷款欺诈案的21亿美元罚金提出异议

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约2月26日 - 根据周三的一份法庭文件，美国银行 对美国政府要求的21亿美元罚金提出异议。此前一个陪审团认定该银行旗下Countrywide部门在出售问题抵押贷款事宜上犯有欺诈。
文件显示，该银行律师表示政府的索赔要求“抵触了全部相关的法律原则”，并且称之为“严重与实际不符”。美国银行在文件中称，该银行只应该缴纳出售该类贷款所获利润，并称获利为零。
纽约曼哈顿的检察官办公室发言人拒绝置评。周三晚上也无法联系到美国银行的发言人予以评论。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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