《路透晚报》--2月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国央行称当前流动性较适度，释放暖意旨在安抚市场

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

--《综述》中国今年经济目标“不变中有变”，两会有望重提合理区间论

作为习李政府上任一年来的首份答卷，即将于3月初召开的中国人大和政协“两会”将吸引全球目光。而在多家投行和券商看来，虽然中国2014年宏观经济目标料将持稳不变，但内涵或有差别，改革和转型可能提升政府对经济增速下行的容忍度。

--路透调查：中国2月官方制造业PMI料降至八个月低位，再添经济放缓佐证

路透综合12位分析机构预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计将降至50.1，为连续第三个月下滑，且为去年6月以来最低水准。

--路透调查：中国房价不太可能大跌，部分小城市可能温和调整

路透调查显示，今年中国一些小城市的房价最多可能出现温和调整，全国范围内房价大幅下跌的可能性很小。

--中国金融：余额宝纳入一般性存款仅为业内动议，央行是否支持存疑--消息

被余额宝抢了大量活期存款的中国商业银行不再沉默，一则“应将余额宝等互联网金融货币基金存放银行的存款纳入一般性存款管理”的消息，一石激起千层浪。但数位消息人士周四称，这仅是银行在日前银行业协会内部研讨会上提出的建议之一，离政策落地还需时日。

--中国房地产：众银行齐声辟谣惜贷传言，称房贷政策未变

一则“少数银行近日收紧房贷”的市场传闻，一度拖累中国股市银行和地产板块重挫。不过周三已有多家中资银行在各自官网发出澄清公告，称并未改变房地产信贷政策，以舒缓市场忧虑情绪。

--中国法规：商务部争取上半年再出台一部完善反垄断法相关规定

中国商务部反垄断局局长尚明周四表示，实施五年的反垄断法相关配套规定一直在完善中，其中关于经营者集中附加限制性条件的规定已完成起草工作，目前正在履行内部审批手续，争取今年上半年出台。

--中欧贸易：中国取消对欧盟安全扫描设备的反倾销关税

欧盟执委会(European Commission)周三表示，在欧盟向世界贸易组织(WTO)提出上诉后，中国已经取消了对欧洲产X光安全扫描设备的反倾销关税。

--全球金融：卢森堡称在与中国商谈投资基金的相互认可安排

卢森堡一名高阶官员周三表示，正在与中国商谈允许两国投资基金相互认可。如果达成相互认可协议，将促进卢森堡争取成为人民币主要离岸中心的努力。中国正在放松对人民币的管制，最终目标是成为完全可自由兑换的货币。

--两岸经济：货品贸易协议列入下次两岸会谈优先议题，望年内签署

台湾与大陆的第十次正式会谈于周四结束，并签署了气象及地震合作协议，同时将贸品货易协议列入下次会谈的优先协商议题，希望可以在今年年底前签署协议。

【固定收益】

--《分析》两会前中国央行操作温和求稳，但宽资金好景料难长久

中国“两会”将近，央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽然本周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。

--中国货币市场：中国银行称今年同业存单发行额度1,000亿元

中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，中国银行周四公布今年同业存单发行额度为1,000亿元人民币。

--中国债市动态：现券暖势再起，央行表态激发多头信心

中国银行间债市周四早盘现券暖势再起，利率互换和国债期货市场亦有明显反应。市场人士表示，央行表态认可当前流动性总体适度，市场多头再次得到鼓舞，现券收益率下行明显。

【外汇】

--全球金融：人民币最终可能挑战美元--欧央行执委莫尔许

欧洲央行(ECB)执委会成员暨卢森堡央行总裁莫尔许周三表示，中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性与日俱增，最终有可能挑战美元。

--中国外汇：央行干预导致人民币汇率下跌的说法“站不住脚”--人民日报

中国官方媒体人民日报周四报导称，不能将人民币兑美元汇率本轮下跌，理解为政策存在促使人民币趋势性贬值的导向。

--离岸人民币：1月支付货币市场份额上升，排名升为全球第七--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四公布，人民币支付的市场份额持续攀升，于2014年1月全球排名达到第七位。不过，交易仍集中在香港地区。

--中国贸易：人民币升值和成本上升侵蚀出口企业利润--报载

中国商务部主管的国际商报周四报导称，1月中国出口的增加并没有转化为外贸企业的利润，因人民币升值压缩外贸利润，且成本上升也令企业承压。

--中国汇市：人民币早盘低开后走升，客盘结汇较重

人民币兑美元即期周四早盘低开高走，未理会中间价32个点子的跌势。交易员反映客盘在即期和远期上的结汇都较重。

--人民币衍生品：境内半年以下美元远掉点跌至贴水，因结汇压力大且本币宽松

中国境内美元兑人民币远掉曲线周四进一步平坦化，半年以下期限均跌至贴水。交易人士反映，原因一是近日客盘远期结汇力度较大，二是本币流动性较为宽松。

【证券/期货】

--美国新股：预计今年将有15-20家中国企业在美上市--纽交所副总裁

中国企业今年可能将再次掀起赴美国上市的热潮，21世纪经济报 道周四引述纽约证券交易所高级副总裁戴维·埃思里奇(David A. Ethridge)表示，今年市场情绪对中国公司上市是非常有利，全年大概会有15到20家中国企业在美国上市。

--企业并购：德国拜耳宣布收购中国滇虹药业，但未披露财务细节

德国医药巨头拜耳宣布，将收购中国滇虹药业集团股份有限公司。后者为一家民营企业，专门生产非处方药(OTC)和传统中草药(TCM)产品。

--中国股市：沪综指续收升，银行石化股护盘再度上演

中国股市沪综指周四连续第二天收盘小涨。分析师指出，尽管中国央行表态等有利于安抚市场恐慌情绪，却很难提振市场买气，而银行和石化股的护盘动作再度出现，令大盘勉强出现小反弹。

--《台湾金融市场一周展望》美国重量数据周投变数，台股寄望中国两会利多

台湾股市加权指数本周距离前波高点仅咫尺之遥，下周美国将进入重量级数据周，包括ISM及非农就业报告皆将揭晓，市场关注是否为台股再战前高投下变数。

--中国期市：天气忧虑助棕榈油触及两个半月高位，库存压力料将缓解

中国油脂类期货品种周四全线上扬，三大油脂收盘涨幅均超过1%，其中棕榈油创出两个半月高位。油籽类作物主产区--东南亚和南美近期连遭不利天气，引发市场对产量和装运出口的担忧。

--中港个股：平安旗下二手车电商亮相，还将从房医入手渗透互联网金融

中国第二大寿险公司--中国平安正低调谋划其电商战略。上海证券报周四报导称，平安二手车电商公司--平安好车已亮相，未来还将在二手房、医药健康方面搭建电商平台，从车、房、医入手渗透至互联网金融领域。

--美国个股：百度CEO称今年准备通过更多收购来实现成长

中国最大网络搜索引擎百度首席执行官李彦宏周四表示，2014年准备通过更多收购来实现成长。此前该公司公布了第四季财报。