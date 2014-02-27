中国货币市场：正回购缩量资金充裕不改，央行表态有助流动性短期维稳

路透上海2月27日 - 中国银行间市场周四资金充裕不改，一方面央行公开市场正回购操作缩量，减轻了“抽水”的压力，加上央行昨日对于当前资金面状况的温和表态亦令市场吃下定心丸，均助流动性短期维稳。

今日主要质押式回购利率 中，隔夜和14天基本持稳，七天则明显反弹，主要是受早盘一笔较高成交价拉动，并不意味着资金趋紧。

“还是比较宽裕，今天正回购比大家预期的要小，而且央行也表过态了，暂时就不会收的太紧，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行了600亿元人民币14天期正回购操作，中标利率仍持平于3.80%。据此计算，本周公开市场净回笼1,600亿元。

华东一银行交易员谈到，从央行的官方声音看，其对于目前的流动性状况是基本认可的，至少在两会(人大和政协会议)前央行希望维持不松不紧的基调。

上述上海的银行交易员亦认为，两会前央行政策应会保持相对稳定，不过之后如果资金面持续宽松，回笼适度加码的可能性依然存在。

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

随着七天回购利率的反弹，其与隔夜品种的价差再度被拉大，交易员认为，相比七天品种，当前隔夜回购定位的确偏低，后市将有震荡回升的空间。

北京时间11:45，隔夜与七天回购加权利率价差扩至约169个基点(bp)，上日曾缩至135个bp左右。

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7538 1.7442 +0.96

七天 3.4431 3.0939 +34.92

14天 3.7681 3.7591 +0.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.6000 2.0400 +256.00

七天 3.2900 3.3000 -1.00

14天 3.4500 3.4050 +4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7800 -2.00

七天 3.4500 3.0800 +37.00

14天 3.7700 3.8300 -6.00

Shibor

其中:隔夜 1.7500 1.7500 +0.00

七天 3.4300 3.0720 +35.80

三个月 5.5360 5.5415 -0.55