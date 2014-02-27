台湾央行：共发行2,171.3亿台币存单，存单发行余额增4亿

标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近11年最高-财政部数据
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路透台北2月27日 - 台湾央行周四公布，共发行2,171.3亿台币存单，相较存单到期金额2,167.3亿台币，存单发行余额增4亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,152.3
91天期 0.93 13
182天期 1.05 6
央行上日共发行2,289.2亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,485.9亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负239亿台币，累计超额准备为负1,998亿，加计前期1%的超额准备为1,440亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。