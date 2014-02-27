中国汇市：人民币早盘低开后走升，客盘结汇较重

* 人民币早盘低开后走升

* 中间价低开32个点子

* 大行购汇力度偏弱时客盘结汇加重

* 需警惕双向波动风险

路透北京2月27日 - 人民币兑美元即期 周四早盘低开高走，未理会中间价32个点子的跌势。交易员反映客盘在即期和远期上的结汇都较重。

他们表示，疑似干预的大行购汇力度减弱时，客盘结汇就会加重，打压美元价格。这一方面是因市场判断本轮贬值由央行干预主导，人民币升值预期再次转强，一方面也因贬值后结汇价格较优。

“如果没有大行购汇支撑，那（美元）价格会下得更多。”一外资行交易员说，如果大行购汇力道减弱甚至消失，人民币汇率出现报复性反弹的可能性不能排除。

他表示，市场需要警惕双向波动的风险，“两个方向流动性缺失的情况都要做好准备。”

中国官方媒体人民日报周四报导称，不能将人民币兑美元汇率本轮下跌，理解为政策存在促使人民币趋势性贬值的导向。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.1231元，上日收报6.1248元。今日人民币兑美元中间价 为6.1224元，上日中间价为6.1192元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四守在两周高点附近，因乌克兰紧张情势升高，协助支撑对美元的避险需求。

中国境内美元兑人民币远掉曲线周四进一步平坦化，半年以下期限均跌至贴水。交易人士反映，原因一是近日客盘远期结汇力度较大，二是本币流动性较为宽松。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1490/80，上日尾盘为6.149。

北京时间12:22，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1062/67元，上一交易日尾盘报6.1168元。