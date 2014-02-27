中国贸易：人民币升值和成本上升侵蚀出口企业利润--报载

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京2月27日 - 中国商务部主管的国际商报周四报导称，1月中国出口的增加并没有转化为外贸企业的利润，因人民币升值压缩外贸利润，且成本上升也令企业承压。
报导引述业内人士分析，人民币每升值1%，棉纺织、毛纺织、服装行业利润率将分别下降3.19%、2.27%和6.18%。
报导援引商务部发言人沈丹阳称，从调研了解到的情况看，现在很多出口企业，尤其是中小企业的日子总体上还是很艰难，因为利润很低。
他认为，1月进出口以人民币计价同比增长7.3%，以美元计价增长10.3%，增速差异是由于1月人民币相对于美元比去年同期升值了约2.9%，受此最直接冲击的就是众多出口企业。
去年人民币兑美元汇率 累计升值2.91%，较上年的1%明显加速。而根据国际清算银行（BIS）数据，2013年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%亦明显提升。
报导还引述阿里巴巴集团旗下外贸综合服务企业--一达通的报告指出，2013年中小微外贸企业总体增长水平不佳，出口总额仅1.74%增速缓慢，同时全年资金压力相对较大。扣除汇率因素，全年出口商品价格指数几乎持平于上年，甚至有微微下滑的势头。
一达通副总经理肖锋表示，2013年中小微外贸企业整体增速缓慢主要受两个重要因素影响：一是汇率波动，二是成本高企。
本月以来人民币兑美元即期汇率出现大幅贬值，从上周三开始至今累计下跌近1%，今年年初至今的累计跌幅则为1.14%，目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。
针对最近人民币大幅贬值的原因，中国国家外汇管理局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，属于正常波动。未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。 (完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家