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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 13:22 BJT

《汇市简讯》美元指数：再度测试80.5关键区域

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* 美元指数自200周均线反弹，料再度测试80.50/60关键区域

* 2月13日跌破趋势线/50日均线/80.5水平，为看空信号

* 需关注多头能否让日线收盘重夺80.6

* 若收在该水平下方，说明空头仍占上风

* 若再度跌破200周均线，下看长期走势50%费波纳奇回档位78.69

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/new27v(完)

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