《汇市简讯》美元指数：再度测试80.5关键区域

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
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* 美元指数自200周均线反弹，料再度测试80.50/60关键区域
* 2月13日跌破趋势线/50日均线/80.5水平，为看空信号
* 需关注多头能否让日线收盘重夺80.6
* 若收在该水平下方，说明空头仍占上风
* 若再度跌破200周均线，下看长期走势50%费波纳奇回档位78.69
* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/new27v(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)