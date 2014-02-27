乌克兰情势：俄罗斯将参与IMF对乌克兰金援方案的讨论--报导

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透莫斯科2月27日 - 新闻机构RIA引述俄罗斯财政部国际关系部门主管Andrei Bokarev称，该国将参与国际货币基金组织(IMF)对乌克兰金援方案的讨论，将不会置身事外。
债台高筑的乌克兰已经表示，未来两年需要350亿美元来避免违约。欧盟执委会称，俄罗斯应该参与金援方案。
“我只能说，我们将参与(IMF的)讨论，不会置身事外，”Bokarev向RIA表示。(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。