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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 14:16 BJT

乌克兰情势：俄罗斯将参与IMF对乌克兰金援方案的讨论--报导

路透莫斯科2月27日 - 新闻机构RIA引述俄罗斯财政部国际关系部门主管Andrei Bokarev称，该国将参与国际货币基金组织(IMF)对乌克兰金援方案的讨论，将不会置身事外。

债台高筑的乌克兰已经表示，未来两年需要350亿美元来避免违约。欧盟执委会称，俄罗斯应该参与金援方案。

“我只能说，我们将参与(IMF的)讨论，不会置身事外，”Bokarev向RIA表示。(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
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