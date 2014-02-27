版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 27日 星期四 15:29 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月27日

路透上海2月27日 - 中国“两会”将近，央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽
然本周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。
    
    但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显现，未来资金
面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。
    
    因此，他们并认为，即使资金利率在一段时间内持续偏低，不代表着央行此前一贯的中性偏紧基调已经发
生变化，现在讨论政策转向可能为时尚早。
                      
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -2,680
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完
)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐