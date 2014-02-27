《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月27日

路透上海2月27日 - 中国“两会”将近，央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽 然本周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。 但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显现，未来资金 面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。 因此，他们并认为，即使资金利率在一段时间内持续偏低，不代表着央行此前一贯的中性偏紧基调已经发 生变化，现在讨论政策转向可能为时尚早。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -2,680 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完 ) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)