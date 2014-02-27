路透基点：冠华国际控股贷款增至19.9亿港元，吸引12家银行加入--RLPC

路透2月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市企业冠华国际控股将3.5年期贷款的规模扩大，从15亿港元增至19.9亿港元(2.57亿美元)，已经有12家银行加入此案。

协议预计在周五签署。

牵头行兼簿记行的承贷情况是，恒生银行和汇丰控股各自承贷2.8亿港元。此外，大华银行承贷2.28亿港元，中信银行(国际)承贷1.9亿港元，中国信托商业银行承诺9,750万港元和1,000万美元。

南洋商业银行与荷兰合作银行香港分行以牵头行身份加入，分别承贷1.1亿港元和1,370万美元。

台湾银行香港分行以及彰化商业银行担任主办行，各自承贷1,065万美元。上海银行（香港）和永隆银行也担任主办行，各自承贷7,410万港元。

还有六家银行以安排行身份加入：玉山商业银行（7,410万港元）、大丰银行（6,000万港元）、第一商业银行香港分行（715万美元）、华南商业银行香港分行（465万美元）、富邦银行香港（4,000万港元）、台湾工业银行（4,000万港元）。

如此前报导，贷款利率较Hibor或Libor加码244个基点，贷款平均年限为2.925年。

受邀银行以三个层次参贷。承贷1.5亿港元及以上的银行，担任牵头行，综合收益282个基点，费率是110个基点。承贷1-1.49亿港元的银行，担任主办行，综合收益275个基点，费率是90个基点。承贷5,000-9,900万港元的银行，担任安排行，综合收益268个基点，费率70个基点。银行可以港元或美元参贷。

贷款通过冠华针织厂有限公司借入，由冠华国际控股、Best Linkage (Macao Commercial Offshore) Ltd、Victory City Overseas Ltd和Global Honour Investments Ltd提供担保。

所筹资金用于对2012年3月获得的一笔贷款提供再融资。

借款人曾在2012年3月获得13.88亿港元的3.5年期贷款，综合收益355个基点，利率较Hibor或Libor加码293个基点。（完）