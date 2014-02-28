港股业绩：新地中期基础溢利跌7.8%符预期，拟发行红利认股证筹222亿港元

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透香港2月28日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周五宣布，2013/14年度中期基础溢利按年下跌7.8%，基本符合市场预期；因期内入账的物业销售额减少，但投资物业租金收入则稳定增长。
截至去年12月底止六个月，新地净利为190.3亿港元，按年减15.5%；撇除投资物业重估等因素后的基础溢利则为106.44亿港元，基本符合路透综合五名分析师平均预测的102.7亿港元。
新地并宣布，拟向股东发行红利认股权证，基准为每持有12股的股东可获发一份红利认股权证，每份认股权证初步认购价为98.6港元，较新地今天收盘价99.3港元轻微折让0.7%。以新地已发行股数27.0454亿股计算，即可发行2.254亿份红利认股权证，筹资额高至222亿港元。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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