欧股业绩：德国安联第四季获利符合预期，并将2013年股息调升近20%

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透慕尼黑2月27日 - 欧洲最大保险商德国安联 把股息调高近20%，此前公布第四季净利12.6亿欧元(17.2亿美元)，符合市场预期，因财产保险和意外险业务增长强劲，抵消了其他业务下降的影响。
德国安联表示，将把2013年股息从2012年的每股4.50欧元上调至每股5.30欧元，一如预期。该公司还公布，2014年营业利润目标区间为95-105亿欧元。2013年为100.7亿欧元。
季度净利与路透访问的14家银行及券商的平均预估完全一致。上年同期净利为12.4亿欧元。(完) (编译 王翔琼；审校)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)