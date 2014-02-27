欧股业绩：德国安联第四季获利符合预期，并将2013年股息调升近20%

路透慕尼黑2月27日 - 欧洲最大保险商德国安联 把股息调高近20%，此前公布第四季净利12.6亿欧元(17.2亿美元)，符合市场预期，因财产保险和意外险业务增长强劲，抵消了其他业务下降的影响。

德国安联表示，将把2013年股息从2012年的每股4.50欧元上调至每股5.30欧元，一如预期。该公司还公布，2014年营业利润目标区间为95-105亿欧元。2013年为100.7亿欧元。