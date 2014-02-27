中国股市：沪综指续收升，银行石化股护盘再度上演

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指周四连续第二天收盘小涨。分析师指出，尽管中国央行表态等有利于安抚市场恐慌情绪，却很难提振市场买气，而银行和石化股的护盘动作再度出现，令大盘勉强出现小反弹。
沪综指 收报2,047.354点，涨6.100点或0.3%，上证A股今日成交额1,127亿元人民币，上日为959亿元。
“前几天跌的这么急，有些反弹也正常，但大盘也涨不太动，今天也就是银行石油护一下盘而己。”华泰证券分析师周林指出。
他说，中国央行出面表态货币政策没有变化，而建行 等多数全国性银行均表态房贷并未暂停，这些官方表态有助于安抚市场情绪，却无助于激励前期撤出的资金重回市场。
中国央行周三通过官方媒体认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。
中国石化 及其两家子公司上海石化 和仪征化纤 盘中均一度涨停，但之后均缩减涨幅。中国石化最终收升6.71%，为沪综指上涨贡献了4.27点。
沪深300指数 收报2,154.108点，跌0.43%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,145.8点，跌0.17%，成交753,762手。（完）
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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