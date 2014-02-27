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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 15:07 BJT

表格：德国1月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.3%

路透柏林2月27日 - 德国联邦统计局周四公布，德国1月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.3%。路透调查预估分别为下滑0.2%和下滑2.4%。

德国进口物价 (变动百分比%)

14年1月 13年12月 13年1月

较上月 -0.1 持平 -0.1

较上年同期 -2.3 -2.3 -1.3

指数(基数2010年) 104.8 104.9 107.3

注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月持平，较上年同期下降1.9%。(完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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