表格：德国1月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.3%

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透柏林2月27日 - 德国联邦统计局周四公布，德国1月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.3%。路透调查预估分别为下滑0.2%和下滑2.4%。
德国进口物价 (变动百分比%)
14年1月 13年12月 13年1月
较上月 -0.1 持平 -0.1
较上年同期 -2.3 -2.3 -1.3
指数(基数2010年) 104.8 104.9 107.3
注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月持平，较上年同期下降1.9%。(完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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