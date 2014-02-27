全球金市：黄金价格脱离四个月高位，新加坡和东京的实货金溢价下滑

0712GMT，现货金 下跌0.16%，报每盎司1,328.61美元。周三时现货金曾触及1,345.35美元的四个月高位，之后因美元上涨和美国新屋销售大增而下跌近1%。
“我们认为中期内黄金还是会走低。预计金价将会在中期内下跌到900到1,000美元的区间内，”法国兴业银行大宗商品研究部亚洲区主管Mark Keenan说。
“像美国通胀前景温和、美国货币政策立场以及美国债券收益率这些推动金价的基本面因素，都有可能继续给黄金价格走势施加重要影响。”
美国黄金期货 持稳在每盎司1,329.10美元。
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现货市场上，新加坡金条较伦敦现货报价的升水从上周的高位1.50美元下跌到最低0.80美元，之前的价格上涨带动了金条销售。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二持金量较周一增加0.26%。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量
涨跌%
现货金 1328.61 -2.09 -0.16 10.26
现货银 21.14 -0.07 -0.33 8.91
现货铂金 1426.25 0.26 +0.02 4.30
现货钯金 728.25 -0.50 -0.07 2.14
COMEX期金 1329.10 1.10 +0.08 10.59 15000
COMEX期银 21.16 -0.09 +0.00 9.24 1842
汇率
欧元/美元 1.3683
美元/日圆 102.35
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 石冠兰/洪曦; 审校 艾茂林/侯向明)