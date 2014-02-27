中国期市：天气忧虑助棕榈油触及两个半月高位，库存压力料将缓解

路透上海2月27日 - 中国油脂类期货品种周四全线上扬，三大油脂收盘涨幅均超过1%，其中棕榈油创出两个半月高位。油籽类作物主产区--东南亚和南美近期连遭不利天气，引发市场对产量和装运出口的担忧。

市场人士并指出，油脂价格在经历去年以来的持续下跌后，已处于多年低位，这波在丰产和高库存背景下的逆势上扬，不排除在资金推动下对超跌的价格进行重新修正。

棕榈油主力1409合约 收涨1.36%至每吨6,266元，期价早盘高见6,310元，午盘虽在获利盘的打压下缩减涨幅，但仍创下去年12月中旬以来最高收位。菜油 和豆油 今日分别上涨1.03%和1.15%。

棕榈油主产国--印尼和马来西亚过去一个月遭遇乾旱气候，令全球对食用油供应的担忧加剧，而且缺乏降雨影响到巴西大豆生产和运输，亦成为油脂类多头拉升的理由。

“在南美大豆丰收已定的背景下，天气只是短线炒作因素之一，但值得注意的是，在中国需求旺盛和目前油脂类价格偏低的条件下，期价本身也存在向上修正的要求。”上海中期农产品分析师关斌表示。

他指出，此前一些贸易商因看空后市而推迟进口备货，目前不断上涨的豆类价格令其进退两难。豆类和油脂近期的强势，不排除大资金之间相互博弈的可能。

此外，近期异常的东南亚天气，也使之前居高不下的国内外棕榈油库存出现了松动的可能。

马来西亚指标棕榈油期货 周三大涨逾3%，创下2012年9月20日以来最高，因市场担忧天气乾旱损及东南亚地区产量。

市场人士称，意想不到的干燥天气恐将威胁棕榈果产量，从而抑制棕榈油供应，并使期末库存从目前的193万吨下滑至约183万吨。

马来西亚气象局称，当前干燥天气始于2月初，可能持续到3月中旬或3月底，5月或6月之后可能出现厄尔尼诺天气。从历史上看，厄尔尼诺以及拉尼娜天气都会导致棕榈油生产受到严重干扰。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货 周三升至去年9月中旬以来最高，降雨令巴西收货进展延迟。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 49,210 -0.71 308,896

黄金(au) 1406 261.85 -0.87 185,338

螺纹钢 (rb) 1405 3,340 0.78 1,142,100

橡胶 (ru) 1405 14,330 -2.22 181,412 大商所 豆粕 (m) 1405 3,359 -0.33 1,312,894

豆油 (y) 1405 6,820 1.10 451,512

焦炭 (j) 1405 1,284 0.23 198,400 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,625 -0.04 320,252

棉花 (cf) 1405 19,400 -0.79 68,064 中金所 沪深300(if) 1403 2,148.2 -0.06 97,252