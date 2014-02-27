企业并购：德国拜耳宣布收购中国滇虹药业，但未披露财务细节

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透法兰克福2月27日 - 德国医药巨头拜耳 宣布，将收购中国滇虹药业集团股份有限公司。后者为一家民营企业，专门生产非处方药(OTC)和传统中草药(TCM)产品。
拜耳周四表示，预计这桩交易将在2014年下半年结束。该公司未披露收购交易的财务细节。
拜耳称， 滇虹药业在全国拥有多个生产基地，现有员工约2,400名，2013年营收为1.23亿欧元(1.681亿美元)。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。