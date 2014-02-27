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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 15:50 BJT

企业并购：德国拜耳宣布收购中国滇虹药业，但未披露财务细节

路透法兰克福2月27日 - 德国医药巨头拜耳 宣布，将收购中国滇虹药业集团股份有限公司。后者为一家民营企业，专门生产非处方药(OTC)和传统中草药(TCM)产品。

拜耳周四表示，预计这桩交易将在2014年下半年结束。该公司未披露收购交易的财务细节。

拜耳称， 滇虹药业在全国拥有多个生产基地，现有员工约2,400名，2013年营收为1.23亿欧元(1.681亿美元)。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)
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