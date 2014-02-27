企业并购：德国拜耳宣布收购中国滇虹药业，但未披露财务细节

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强

路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。