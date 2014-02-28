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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 16:46 BJT

香港数据：1月M-3货币供应按年增加2.4%--金管局

路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布1月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加2.4%。

具体变幅如下（单位为%）:

1/2014 12/2013 1/2013

港元 M-3（按年） +2.4 +5.7 +14.1

港元 M-2（按年） +2.4 +5.7 +14.1

港元 M-1（按年） +5.8 +8.6 +20.2

港元 M-1（按年）* +4.8 +9.3 +20.1

有形贸易贷款额（按年计） +24.0 +15.4 +3.3

其他本地贷款额（按年计） +11.9 +10.6 +8.5

港元 M-3（按月） +0.4 +0.2 +3.6

港元 M-2（按月） +0.4 +0.2 +3.6

港元 M-1（按月） -0.1 -0.5 +2.6

港元 M-1（按月）* -1.8 -1.1 +2.2

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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