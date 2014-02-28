香港数据：1月M-3货币供应按年增加2.4%--金管局

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布1月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加2.4%。
具体变幅如下（单位为%）:
1/2014 12/2013 1/2013
港元 M-3（按年） +2.4 +5.7 +14.1
港元 M-2（按年） +2.4 +5.7 +14.1
港元 M-1（按年） +5.8 +8.6 +20.2
港元 M-1（按年）* +4.8 +9.3 +20.1
有形贸易贷款额（按年计） +24.0 +15.4 +3.3
其他本地贷款额（按年计） +11.9 +10.6 +8.5
港元 M-3（按月） +0.4 +0.2 +3.6
港元 M-2（按月） +0.4 +0.2 +3.6
港元 M-1（按月） -0.1 -0.5 +2.6
港元 M-1（按月）* -1.8 -1.1 +2.2
注：* 经季节性因素调整。（完）
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。